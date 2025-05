Le moto e i bonsai, le due passioni di Gianmaria Benvenuto, morto a 50 anni sull’A2

video suggerito

Si svolgeranno domani, mercoledì 14 maggio, alle ore 9 nella Chiesa San Francesco in Senise, in provincia di Potenza, i funerali di Gianmaria Benvenuto, il 50enne morto dopo un incidente stradale avvenuto domenica sera sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, nella provincia di Salerno. L'uomo, originario del comune potentino ma da tempo residente nel Cosentino, era alla guida di una moto di grossa cilindrata sull'A2 Salerno-Reggio Calabria (detta "del Mediterraneo), perdendo il controllo per cause ancora in corso di accertamento.

Portato d'urgenza all'ospedale "San Francesco D'Assisi" di Oliveto Citra, nel Salernitano, è morto nella notte per le ferite riportate. Si tratta del secondo incidente mortale verificatosi nello stesso tratto dell'autostrada A2 nel giro di 48 ore: sabato pomeriggio, un ragazzo di 28 anni originario di Battipaglia aveva perso la vita sul colpo, sempre lungo lo stesso tratto autostradale.

"Con la tristezza nel cuore, annunciamo la scomparsa dell'amico e socio, Gianmaria Benvenuto, presidente del Shibumi bonsai club di Cosenza": così in una nota l‘Ubi, l'Unione Bonsaisti Italiani. Tanti i messaggi anche delle altre sezioni italiane dell'Ubi, tra cui quella di Napoli, dove era conosciuto. Anche diversi gruppi di motociclisti, altra grande passione di Gianmaria Benvenuto, si sono uniti al cordoglio: "Il gruppo Bandidos MC Cosenza si associa al dolore che ha colpito i nostri carissimi amici "Bad Unclese" e a tutta la famiglia "Benvenuto" per la perdita del caro Gianmaria. Che la terra ti sia lieve, rest in peace".