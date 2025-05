video suggerito

Incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, morto motociclista 50enne: seconda vittima in 3 giorni Morto un uomo di 50 anni sull’Autostrada del Mediterraneo. Incidente all’altezza di Contursi Terme. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si schianta con la moto sulla Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Nel violento incidente stradale muore un motociclista di circa 50 anni, originario di Cosenza, in Calabria. È la seconda vittima sull'Autostrada del Mediterraneo in tre giorni. Sabato, purtroppo, era deceduto un giovane di 28 anni, vittima di un incidente all'altezza di Eboli.

Seconda vittima sull'Autostrada A2 in tre giorni

Il grave incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 11 maggio 2025, sulla A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, nella provincia di Salerno. Il centauro, che era alla guida di una moto di grossa cilindrata, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Ambulanza del 118, gli agenti della polizia stradale e i tecnici dell'Anas. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale di Oliveto Citra, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi ed è deceduto nel corso della notte. Sulla vicenda sono aperte le indagini della Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di chiarire la dinamica del sinistro.

Si tratta del secondo incidente mortale verificatosi nello stesso tratto della A2 nel giro di 48 ore. Sabato pomeriggio, un ragazzo di 28 anni originario di Battipaglia ha perso la vita sul colpo, sempre lungo lo stesso tratto autostradale. I funerali del giovane si svolgeranno oggi.