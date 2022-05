Le mani del clan dei casalesi su appalti di ferrovie e strade: presi in 35, sequestro da 50 milioni Maxi-sequestro di beni per 50 milioni di euro, presi in 35 dai carabinieri. Nei guai anche un avvocato e un bancario: avrebbero rivelato l’indagine a un indagato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le mani del clan dei casalesi sugli appalti nei servizi delle ferrovie e dei cantieri di pavimentazione stradale. Maxi-sequestro di beni per 50 milioni di euro, presi in 35 dai carabinieri. L'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – pm Ardituro e Arlomede – è scattata questa mattina ed ha portato all'esecuzione da parte dei carabinieri di Caserta, della DIA di NAPOLI e del NIC del DAP, di 35 misure cautelari e di un sequestro di beni mobili e immobili per 50 milioni di euro. I reati contestati, a vario titolo, agli indagati, sono estorsione, intestazione fittizia di beni, turbativa d'asta, corruzione, riciclaggio aggravati in quanto commessi agevolando un'organizzazione mafiosa. Sono 35 le misure cautelari (17 in carcere, 17 ai domiciliari e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) emesse dal Gip di Napoli sulla base di due diversi procedimenti, su richiesta della DDA e notificate a Napoli, Caserta, Roma, Bari e Lecco a 35 indagati.

Nei guai anche un avvocato e un bancario

I Carabinieri di Caserta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un avvocato e del responsabile di una agenzia bancaria, gravemente indiziati di aver rivelato ad uno degli indagati l'esistenza delle indagini. Le indagini patrimoniali della DIA, in collaborazione con il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Caserta, scrive in una nota il procuratore di Napoli Giovanni Melillo, hanno consentito di far luce sui "complessi meccanismi di riciclaggio e di illecita interposizione negoziale, come tali considerati al fine del sequestro preventivo di quote sociali e immobili". Le indagini sono finalizzate alla ricostruzione di "condotte e interessi riconducibili al clan dei casalesi", e in particolare "alla fazione capeggiata da Francesco Schiavone", attualmente detenuto, "in settori economici di grande rilievo, come gli appalti per i servizi della rete ferroviaria e di pavimentazione stradale". Tra le ipotesi di delitto al vaglio della Procura, la partecipazione all'associazione mafiosa del clan dei casalesi, estorsione, intestazione fittizia di beni, turbativa d'asta, corruzione e riciclaggio con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.