Le Frecce Tricolori sorvolano Napoli: la bandiera italiana nel cielo sopra la città La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare italiana ha sorvolato, questa mattina, il cielo di Napoli nell’ambito dell’evento “AM Ringrazia l’Italia”.

A cura di Valerio Papadia

Prima c'è stato lo spavento. Un forte boato, intorno alle 11 di questa mattina, giovedì 29 giugno, ha scosso la quiete di Napoli. Poi è arrivata la sorpresa. Quando i napoletani hanno alzato gli occhi al cielo, hanno potuto ammirare le Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare sorvolare la città, soprattutto la zona del Lungomare. Il fumo rilasciato dalla Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica Militare ha ricreato i colori della bandiera italiana nel cielo di Napoli, lasciando a bocca aperta, come accade sempre in queste occasioni, i fortunati che, in quel momento, si sono trovati ad ammirare il sorvolo delle Frecce, dopo l'iniziale spavento provocato dal boato.

Il sorvolo su Napoli della Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica Militare rientra nel programma di eventi denominato "AM Ringrazia l'Italia", con il quale l'Aeronautica Militare, in occasione del suo centenario (che ricade proprio in questo 2023), ha voluto ringraziare i cittadini italiani per la vicinanza dimostrata alle forze armate.

Frecce Tricolori, il 2 luglio show acrobatico a Pozzuoli

Gli eventi delle Frecce Tricolori in Campania, però, non sono terminati. Il prossimo 2 luglio – così come era accaduto già lo scorso 16 ottobre – la Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica Militare si esibirà in uno show acrobatico sul Lungomare di Pozzuoli, nella provincia di Napoli.