Le condizioni di Adam Jendoubi: edema cerebrale peggiorato. L’attore in coma dopo arresto cardiaco Resta ricoverato in coma a Castellammare di Stabia (Napoli) l’attore Adam Jendoubi; aveva avuto un arresto cardiaco alle prime ore del 1 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono peggiorate le condizioni di Adam Jendoubi, il modello e attore 23enne ricoverato dal 1 gennaio nell'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia (Napoli): gli ultimi esami, apprende Fanpage.it da fonti sanitarie, mostrano un peggioramento dell'edema cerebrale ed una persistenza di minima attività elettrica. Il giovane è noto al pubblico per avere partecipato ai video del cantante Liberato e per avere interpretato il ruolo di "Aucelluzzo" nel film "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi (2019).

Peggiora Adam Jendoubi, in coma al San Leonardo

Il ragazzo, in coma non indotto, è stato nelle scorse ore sottoposto a nuovi accertamenti diagnostici con tac ed elettroencefalogramma, i suoi parametri vitali vengono costantemente monitorati. Inizialmente erano state effettuate la tac e i test tossicologici, che non avevano evidenziato gravi compromissioni o l'assunzione di sostanze stupefacenti o alcolici, ma i sanitari si erano riservati di procedere con ulteriori esami più approfonditi non appena le condizioni lo avessero consentito. Nei giorni successivi, però, il quadro clinico è peggiorato.

Il 23enne in arresto cardiaco dopo una festa di Capodanno

Non è, intanto, ancora chiaro cosa gli sia successo: Jendoubi era stato soccorso alle prime ore del 1 gennaio in viale delle Terme, a Castellammare di Stabia, riverso al suolo e in stato di incoscienza; sul volto aveva diverse lesioni presumibilmente dovute all'impatto a terra. Era intervenuta una ambulanza del 118 e l'equipaggio, dopo aver constatato l'arresto cardiaco, lo aveva portato d'urgenza al "San Leonardo". Da successivi accertamenti è emerso che il 23enne aveva partecipato ad una festa per Capodanno.