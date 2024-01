Adam Jendoubi, l’attore dei video di Liberato, è in coma: arresto cardiaco dopo una festa Il 23enne è in gravissime condizioni nell’ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli); negativi i test tossicologici e la tac, si attende un miglioramento per ulteriori esami diagnostici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Sono ancora estremamente gravi le condizioni di Adam Jendoubi, il modello e attore 23enne noto per avere partecipato ai video del cantante Liberato e per avere interpretato il personaggio di "Aucelluzzo" nel film "La paranza dei bambini": il giovane è in coma, ricoverato dal 1 gennaio nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). Il ragazzo, apprende Fanpage.it da fonti sanitarie, non sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale, come inizialmente circolato, ma sarebbe stato trovato riverso al suolo, in arresto cardiaco.

Sulla vicenda sono in corso indagini affidate ai carabinieri della cittadina stabiese. I sanitari non sono ancora risaliti ai motivi dell'infarto, dai primi accertamenti è emerso che nella notte precedente Jendoubi aveva partecipato ad una festa ma al momento non sono emersi collegamenti diretti con l'accaduto. Il giovane è stato nelle scorse ore sottoposto ai primi accertamenti diagnostici, tra cui i test tossicologici e la tac, che hanno dato tutti esito negativo, quindi non sarebbe stato sotto l'effetto di droghe o alcol e non avrebbe riportato danni cerebrali; i medici, però, sono in attesa che le condizioni migliorino per effettuare nuovi esami per avere un quadro completo della situazione.

A quanto si apprende il giovane era stato soccorso da un'ambulanza del 118 in viale delle Terme, a Castellammare di Stabia; non è chiaro da quanto tempo fosse incosciente, aspetto determinante in caso di possibili danni neurologici visto che l'arresto cardiaco aveva provocato una interruzione dell'afflusso di ossigeno al cervello.