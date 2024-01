Incidente in modo per Adam Jendoubi, l’attore dei video di Liberato ricoverato in gravi condizioni Adam Jendoubi, attore de “La paranza dei bambini” e volto di diversi video del cantante Liberato, è in terapia intensiva all’ospedale di Castellammare di Stabia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Adam Jendoubi in "Intostreet", videoclip dell'omonima canzone di Liberato

L'attore napoletano Adam Jendoubi è ricoverato in ospedale dopo un grave incidente a bordo della sua moto: molto noto per preso parte ai video del cantante Liberato, nonché per aver interpretato "Aucelluzzo" ne "La paranza dei bambini" (il film ispirato all'omonimo libro di Roberto Saviano), il 23enne cresciuto a Forcella è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Castellammare di Stabia nella giornata di ieri, e si trova ora in terapia intensiva.

Il 23enne di Forcella, di origini tunisine e polacche, si trovava in viale delle Terme a Castellammare di Stabia quando, per circostanze ancora tutte da chiarire, la sua Honda SH 125 è finita sull'asfalto. Sul posto è giunto il personale del 118 per i soccorsi: il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove si trova ricoverato in terapia intensiva, con fratture multiple al cranio. Sull'incidente, indagano ora i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia.