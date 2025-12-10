“Le avete prese, p***ane”. Insulti choc alle calciatrici under 17 dopo la partita: “Vogliamo i reggiseni”

Insulti volgari e irripetibili contro le calciatrici del Napoli Women Under 17 dopo l'amichevole con la selezione maschile under 14/15 del Don Guanella di Scampia. A pronunciarle, o meglio postarle sui social, sono stati proprio i giovanissimi calciatori del Don Guanella, tutti appena 13enni. Dopo la vittoria per 4-2 sulle ragazze, anch'esse minorenni, del Napoli Women Under 17, sui social sono apparse foto di "festeggiamenti" in spogliatoio con messaggi pesantissimi: i passa da un "non dovevate vincere" che ancora può passare come sfottò verso gli avversari, ad un "tornate a fare le ballerine", per poi alzare il tipo: "le avete prese, pu**ane" e "vogliamo i reggiseni".

Linguaggio, insomma, che sarebbe esecrabile a prescindere da chi ne sia l'autore, ma fa ancor più rabbrividire se pronunciato da ragazzini di 12-13 anni. Tutto pubblicato sui social, come se nulla fosse. Un episodio che ha fatto esplodere un mare di polemiche: le storie "incriminate" sono state subito girate tra ragazze e familiari, fino ad arrivare anche al deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra", che ha parlato di un "degrado morale che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport. Questi messaggi, di cui i ragazzi si sono persino vantati sui social, non sono goliardia, ma manifestazioni di un sessismo inaccettabile che non possiamo permettere venga tollerato in un ambiente educativo come quello sportivo. È un insulto a tutte le donne e a tutti coloro che credono in una politica pulita e di valori".

La lettera del Napoli Women: "Una ferita per le nostre ragazze"

Il Napoli Women ha poi pubblicato sui propri canali social una lettera aperta per condannare l'episodio e chiedere alla società avversaria di trascorrere "una giornata con noi presso un centro antiviolenza e antidiscriminazione, per un momento formativo sul rispetto, sulla parità di genere, sulle parole che feriscono e su quelle che costruiscono".

Questo il testo completo: