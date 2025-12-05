Le auto rubate venivano vendute e noleggiate con targa polacca, recuperati 4 veicoli

Una delle automobili recuperate dalla Polizia Metropolitana di Napoli

Erano state rubate da Napoli e provincia, le avevano camuffate montando una targa polacca e in questo modo le avevano fatte tornare a circolare, come se si trattasse di altri veicoli. Hanno praticamente tutte la stessa "storia", le tre automobili recuperate nel giro di due settimane dalla Polizia Metropolitana di Napoli che, ormai da diversi mesi, indaga sulle finte reimmatricolazioni per riciclare le vetture provento di furto.

Le quattro automobili recuperate a Napoli

A Pomigliano d'Arco gli agenti hanno fermato una Peugeot 2008 con targa polacca, che da controlli approfonditi su documenti e telaio è risultata essere un veicolo rubato con targa cambiata; vicenda analoga per una Renault Captur, fermata a Villaricca, lungo la Provinciale Sp1, e per una Fiat Panda, che è stata trovata parcheggiata a Pianura, il quartiere di Napoli Ovest dove, di recente, era stato trovato ancora un altro veicolo che aveva avuto la stessa sorte, in quel caso rubato in Spagna. L'ultimo veicolo recuperato è una Jeep Renegade, rinvenuta in zona Museo Archeologico Nazionale: era stata presa a noleggio e mai più restituita, in questo caso il reato è di appropriazione indebita.

Le targhe polacche per riciclare i veicoli rubati

L'operazione è stata portata a termine dal gruppo NISA e rientra nel quadro di attività mirate predisposto dalla Polizia Metropolitana, guidata dal comandante Lucia Rea. Già nelle scorse settimane, nel corso di analoghi servizi, gli agenti si erano imbattuti in veicoli riciclati con la semplice apposizione di targhe polacche; in altri casi lo stratagemma è stato, invece, più completo: le auto rubate sono state effettivamente immatricolate presso la motorizzazione polacca, in modo da ottenere una targa reale e corrispondente a quel veicolo, ma usando documenti falsi e modificando il numero seriale inciso sul telaio.