L’azienda ruba la corrente per tre anni: 46mila euro di energia elettrica mai pagata

Per tre anni un'azienda di Solofra, nella provincia di Avellino, non ha mai pagato l'energia elettrica. La scoperta è stata eseguita dai carabinieri della locale stazione che, unitamente al personale del Servizio Elettrico Nazionale, hanno eseguito una ispezione nella ditta. Nella fattispecie, il personale tecnico del Servizio Elettrico ha accertato che il contatore elettrico dell'azienda era stato manomesso, così da non registrare i consumi: secondo una prima stima, questo stratagemma ha permesso alla ditta di impossessarsi indebitamente di 324mila KW, per un valore stimato di 46mila euro.

Pertanto, alla fine dei controlli, i carabinieri hanno proceduto a identificare il titolare della ditta: si tratta di un uomo del posto di 50 anni, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla manomissione del contatore elettrico.

A Napoli scoperto un garage che rubava l'energia elettrica

Un'analoga operazione è stata svolta dai carabinieri – con l'aiuto della Polizia Municipale – anche a Napoli: al Vomero, quartiere collinare del capoluogo campano, i militari dell'Arma hanno scoperto un garage che rubava l'energia elettrica grazie a un allaccio abusivo alla rete pubblica. Il garage offriva ai clienti, dietro il pagamento di un extra, anche la ricarica della auto elettrica; anche le colonnine di ricarica, però, erano alimentate grazie all'allaccio abusivo alle rete pubblica.