Lavori di ristrutturazione a Palazzo Fondi, chiude il Barrio Botanico: “Un pezzo di cuore”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Chiude il Barrio Botanico di Palazzo Fondi, su via Medina, a due passi dalla Questura di Napoli. Lo storico locale napoletano, che si trova all'interno del Palazzo che deve il suo nome ad uno degli ultimi proprietari, il principe di Fondi, riaprirà "a data da destinarsi", e in ogni caso quando i lavori di ristrutturazione in corso nel palazzo saranno ultimati. Lo ha comunicato lo stesso Barrio Botanico che resterà invece aperto nella sede del Vomero di via Alessandro Scarlatti, a due passi dalla fermata Vanvitelli della linea 1 della metropolitana napoletana.

"Palazzo Fondi, la nostra prima casa, un pezzo del nostro cuore", scrivono sui social i gestori del Barrio Botanico, che in pochi anni è diventato punto di riferimento di moltissimi giovani e meno giovane in un palazzo che, dà sempre, è noto anche per le sue numerose leggende fatte di fantasmi e tesori nascosti, ma anche di una storia nera: qui infatti ebbe sede la Federazione provinciale e Casa del fascio negli anni Trenta. Poi, dopo la guerra, divenne proprietà dello Stato ed ospitò la Federazione comunista napoletana. Dopo di loro, l'edificio andò lentamente in disuso, fino alla rinascita avvenuta nel Nuovo Millennio. Ora però tutti attendono di sapere quando riaprirà al pubblico per ospitare come fatto finora eventi e mostre. Così la gestione del bistrot ha comunicato la chiusura a tempo indefinito del locale:

A partire dall’8 gennaio, la nostra sede di Barrio Botanico Municipio sarà chiusa a causa dei lavori di ristrutturazione in corso a Palazzo Fondi. La riapertura è in data da destinarsi. Saremo regolarmente operativi nella nostra sede situata al Vomero in via Alessandro Scarlatti 139. Palazzo Fondi, la nostra prima casa, un pezzo del nostro cuore.