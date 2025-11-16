Lavavetri pretende soldi da un automobilista, al suo rifiuto danneggia l’auto e le altre in transito

È accaduto ieri in corso Arnaldo Lucci, nella zona della Stazione Centrale di Napoli: un uomo di 37 anni, che ha danneggiato anche la volante, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, sabato 15 novembre, in corso Arnaldo Lucci, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, dove un uomo di 37 anni ha dato in escandescenze, danneggiando diverse automobili in transito e una volante della Polizia di Stato; pertanto, l'uomo, originario della Mauritania e con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, unitamente a quelli del Reparto Prevenzione Crimine Campania, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa che segnalava la presenza, in corso Lucci, di un uomo intento a danneggiare le vetture in transito. Sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da un uomo, che ha raccontato loro che, poco prima, il 37enne si era avvicinato alla sua automobile, pretendendo di lavargli il parabrezza in cambio di denaro. Al rifiuto dell'automobilista, l'uomo aveva danneggiato il vetro, danneggiando poi anche altre vetture in transito in quel momento.

I poliziotti, pertanto, hanno individuato il 37enne mentre dava in escandescenza e, non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione, lo hanno bloccato. Durante le fasi del fermo, l'uomo ha proseguito nella sua condotta aggressiva, danneggiando anche l'auto di servizio; al termine delle operazioni, il 37enne è stato tratto in arresto per tentata estorsione, danneggiamento aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.