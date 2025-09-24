L’ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa, ecstasy e ketamina: 32enne arrestato a Bacoli
Un altro insospettabile, nonché incensurato, arrestato nella provincia di Napoli per spaccio di droga, dopo l'operatore ecologico arrestato nelle scorse ore a Grumo Nevano. Questa volta a finire in manette, a Bacoli, è stato un uomo di 32 anni del posto, di professione ausiliare del traffico. Nella serata di ieri, martedì 23 settembre, i carabinieri della stazione di Bacoli stavano perlustrando il territorio, impegnati proprio in un servizio antidroga, per verificare alcune voci che circolano in città e che parlano di ketamina, potente droga sintetica, venduta ai ragazzini. Giunti in via Dragonara, all'altezza di un bar, i carabinieri notano un uomo in compagnia di altri giovani: si tratta di un ausiliare del traffico del posto, che i militari dell'Arma decidono di perquisire, trovando della marijuana nelle sue tasche.
Visto il risultato della perquisizione, i carabinieri perquisiscono anche la Mercedes del 32enne, nella quale però non trovano nulla. Ma, in accordo con l'ausiliare del traffico, i militari dell'Arma decidono allora di controllare anche la sua abitazione: qui, in camera da letto, trovano mille euro in contanti, mentre altri soldi vengono ritrovati in due matriosche, contenenti ciascuna 4mila e 7.050 euro e infine, in tre cofanetti, vengono trovati 25.050 euro, per un totale di 37.100 euro in contanti.
A questo punto, l'ausiliare del traffico confessa ai carabinieri di avere molta droga in un'abitazione in disuso poco distante: lì, all'esito della perquisizione, i militari trovano 24 grammi di cocaina, 1 chilo di hashish e 1 chilo e mezzo di marijuana. La droga, però, non è finita: nella casa disabitata ci sono anche 56 grammi di ketamina – e altre 9 dosi della stessa droga pronte per essere vendute – 581 pillole di ecstasy e 17 dosi di cocaina rosa; sequestrati anche bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Al termine delle operazioni, l'ausiliare del traffico 32enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato in carcere.