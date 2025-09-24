L’ausiliare del traffico arrotonda spacciando cocaina rosa, ecstasy e ketamina: 32enne arrestato a Bacoli

Nella disponibilità dell’uomo, incensurato, i carabinieri hanno trovato 37mila euro in contanti e sostanza stupefacente di varia natura, tra cui la nota cocaina rosa.

Un altro insospettabile, nonché incensurato, arrestato nella provincia di Napoli per spaccio di droga, dopo l'operatore ecologico arrestato nelle scorse ore a Grumo Nevano. Questa volta a finire in manette, a Bacoli, è stato un uomo di 32 anni del posto, di professione ausiliare del traffico. Nella serata di ieri, martedì 23 settembre, i carabinieri della stazione di Bacoli stavano perlustrando il territorio, impegnati proprio in un servizio antidroga, per verificare alcune voci che circolano in città e che parlano di ketamina, potente droga sintetica, venduta ai ragazzini. Giunti in via Dragonara, all'altezza di un bar, i carabinieri notano un uomo in compagnia di altri giovani: si tratta di un ausiliare del traffico del posto, che i militari dell'Arma decidono di perquisire, trovando della marijuana nelle sue tasche.

Visto il risultato della perquisizione, i carabinieri perquisiscono anche la Mercedes del 32enne, nella quale però non trovano nulla. Ma, in accordo con l'ausiliare del traffico, i militari dell'Arma decidono allora di controllare anche la sua abitazione: qui, in camera da letto, trovano mille euro in contanti, mentre altri soldi vengono ritrovati in due matriosche, contenenti ciascuna 4mila e 7.050 euro e infine, in tre cofanetti, vengono trovati 25.050 euro, per un totale di 37.100 euro in contanti.

A questo punto, l'ausiliare del traffico confessa ai carabinieri di avere molta droga in un'abitazione in disuso poco distante: lì, all'esito della perquisizione, i militari trovano 24 grammi di cocaina, 1 chilo di hashish e 1 chilo e mezzo di marijuana. La droga, però, non è finita: nella casa disabitata ci sono anche 56 grammi di ketamina – e altre 9 dosi della stessa droga pronte per essere vendute – 581 pillole di ecstasy e 17 dosi di cocaina rosa; sequestrati anche bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Al termine delle operazioni, l'ausiliare del traffico 32enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato in carcere.