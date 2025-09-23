Operatore ecologico arrestato per spaccio: in casa aveva cocaina e 38mila euro

Incensurato e insospettabile: questo il profilo di un uomo di 38 anni, arrestato a Grumo Nevano, nella provincia di Napoli, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano, impegnati in una operazione antidroga sul territorio, hanno perquisito l'abitazione del 38enne, un operatore ecologico che presta servizio nel Comune di Giugliano in Campania.

Grande è stata la sorpresa dei militari dell'Arma quando, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 78 grammi di cocaina, diverso materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente e due bilancini di precisione. Oltre alla droga, nell'abitazione i carabinieri hanno rinvenuto anche 38.850 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività illecita.

Visto il risultato, la perquisizione è stata estesa anche all'automobile del 38enne, all'interno della quale i militari dell'Arma hanno rinvenuto altre due dosi di cocaina. Pertanto, al termine delle operazioni, l'operatore ecologico è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e portato in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.