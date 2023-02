Laurea honoris causa a Massimo Troisi: commozione in aula durante la cerimonia All’artista, che ieri avrebbe compiuto 70 anni, l’Università Federico II di Napoli ha conferito oggi una laura honoris causa in Discipline della Musica e dello Spettacolo.

A cura di Valerio Papadia

Ieri Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni: tra i tanti eventi che sono stati organizzati per festeggiare l'artista di San Giorgio a Cremano – nato il 19 febbraio del 1953 e morto prematuramente il 4 giugno del 1994 – c'è stato anche il conferimento di una laurea honoris causa dell'Università di Napoli Federico II in Discipline della Musica e dello Spettacolo. La cerimonia si è tenuta oggi, lunedì 20 febbraio, nell'ateneo napoletano: grande commozione in aula al conferimento della laurea, con la sorella Rosaria che, tra tutti, ci ha tenuto a spendere due parole:

Massimo ha avuto un percorso scolastico a dir poco complicato. Mio padre forse si sta facendo le ‘croci' perché mai e poi mai avrebbe pensato ad un traguardo del genere. Ma Massimo era lo stupore in persona: ci ha stupito dalla nascita perché pesava cinque chili e poi ha continuato nello stupore, quello bello. Però ci riteniamo fortunati perché è uno stupore nella migliore accezione

Da Giuliana De Sio a Renzo Arbore: il ricordo di Massimo

Oltre alla sorella Rosaria, alla cerimonia di laurea sono intervenuti tanti personaggi del cinema e dello spettacolo che hanno lavorato con Troisi: da Giuliana De Sio a Renzo Arbore e Vincenzo Mollica (entrambi intervenuti con un videomessaggio). "Ti ricordo tutti giorni, con tutti quelli che mi chiedono un ricordo di te, un pensiero su di te" ha detto Giuliana De Sio, che con Troisi ha lavorato in "Scusate il ritardo", secondo film da regista di Massimo datato 1983.

"Quando voglio sorridere – ha invece detto Mollica – penso alla faccia di Massimo. La faccia di Massimo mi dà sempre la forza di continuare" ha detto il giornalista.