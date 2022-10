L’Arena del Tennis al Lungomare di Napoli non sarà smontata: concerti e spettacoli a Natale Il sindaco Gaetano Manfredi: “Stiamo valutando la possibilità di tenere per un po’ l’arena che stanno costruendo per il torneo di tennis Atp e usarla per musica e teatro”

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Arena del Tennis alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli resterà anche dopo il torneo Atp 250 per il mese di ottobre. Si faranno spettacoli e concerti probabilmente fino a Natale. L'idea era stata lanciata negli scorsi giorni dal presidente del Tennis Club, Riccardo Villari, ed è stata raccolta dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Stiamo valutando la possibilità di tenere per un po' l'arena che stanno costruendo per il torneo di tennis Atp a Napoli – ha detto il primo cittadino – per usarla per altri eventi musicali e teatrali sul lungomare".

Potrebbe quindi essere la soluzione ideale per animare il Lungomare di via Caracciolo anche durante le feste di Natale, che saranno low cost a Napoli, con poche luminarie, a causa dei maggiori costi dell'energia. "È la prima volta che stiamo provando ad applicare una valutazione che abbiamo fatto qualche settimana fa – ha chiarito Manfredi oggi, lunedì 10 ottobre 2022 – adesso dobbiamo anche valutare un po' con la Soprintendenza, quindi con tutti gli organi deputati, però la nostra idea è di fare una stagione sul lungomare che combini eventi sportivi di altissimo livello con la possibilità poi di utilizzare l'Arena anche per spettacoli teatrali o musicali. Questo perché così noi noi ottimizziamo anche l'investimento che viene fatto su una location molto bella. Un luogo che ci vuole tempo per costruirla e non vale la pena usarla per una sola settimana. Al momento però non c'è orizzonte temporale su quanto resterà la struttura. È stata una proposta che è arrivata nella scorsa settimana quindi su questo lavoreremo nei prossimi giorni".