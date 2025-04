video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, è stato l'ultimo Cardinale creato da Papa Francesco, morto oggi, Lunedì in Albis, 21 aprile 2025, all'età di 88 anni. Calabrese, originario di Satriano, in provincia di Catanzaro, 62 anni, Don Mimmo è stato nominato da Papa Francesco Arcivescovo di Napoli il 12 dicembre 2020, succedendo al Cardinale Crescenzio Sepe, che era dimissionario per limiti di età. Sempre Bergoglio lo ha creato Cardinale quattro anni dopo, il 7 dicembre 2024.

La nomina nel Concistoro del 7 dicembre

Papa Francesco ha presieduto il Concistoro Ordinario Pubblico nella Basilica Vaticana, nel corso del quale Don Mimmo ha ricevuto l’imposizione della berretta cardinalizia, la consegna dell’anello e l’assegnazione del titolo cardinalizio di San Marco in Agro Laurentino. In quel concistoro Monsignor Battaglia non era previsto. Ma, in seguito alla rinuncia di un prelato asiatico, fu "ripescato" dal Papa. Adesso don Mimmo Battaglia siede nel Collegio cardinalizio tra i cardinali elettori, che saranno incaricati di scegliere il nuovo Papa. Domani mattina, a quanto si apprende, il Cardinal Battaglia sarà a Roma e assisterà ai funerali del Sommo Pontefice, con tutto il Collegio Cardinalizio, che si terranno nei prossimi giorni, con la partecipazione dei capi di Stato della terra.

Il ricordo commosso di don Mimmo del Papa

Don Mimmo, oggi, ha voluto salutare Bergoglio con una lettera commovente: "Ci hai parlato con il cuore, Francesco. Con il cuore e con la vita. Con quella voce che sapeva di Vangelo e di strada, di cielo e di polvere, di speranza ostinata e misericordia senza misura. Grazie!". La missiva si conclude con queste parole: "E ti chiediamo, con quella confidenza che solo l’amore e conosce: restaci vicino ancora. Benedici il cammino della Chiesa universale, benedici la nostra Chiesa di Napoli, prega per noi, per i tuoi poveri, per i cercatori di senso e di significato, per chi non smette di credere che la forza del Vangelo può cambiare il mondo e che la pace può ancora fiorire!".