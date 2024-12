video suggerito

Lancia cucciolo di cane sui binari del treno, bloccato 43enne alla stazione di Maddaloni (Caserta) Il 43enne denunciato dalla polizia per maltrattamenti agli animali. La cagnolina salvata e affidata ai veterinari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Picchia la cagnolina che ha al guinzaglio, poi la lancia sui binari del treno alla Stazione ferroviaria di Maddaloni Inferiore, in provincia di Caserta. Ma viene sorpreso dai viaggiatori che lanciano l'allarme e poi bloccato dalla Polizia di Stato. Nei guai un uomo di 43 anni, accusato di maltrattamenti nei confronti del cucciolo di cane che stava portando con sé. L'uomo è stato denunciato a piede libero, secondo quanto riporta Il Mattino, dagli agenti del commissariato locale, prontamente intervenuti sul posto.

Il 43enne denunciato dalla polizia per maltrattamenti agli animali

L'episodio risalirebbe alla giornata di martedì, 17 dicembre 2024. Il 43enne sarebbe originario del posto e anche conosciuto dagli abitanti perché si prenderebbe cura dei cani randagi della zona di via Napoli, ai quali lascerebbe il cibo nei piattini per sfamarli. Sarebbe stato visto più volte a passeggio con il suo cane al guinzaglio nell'area della stazione. Martedì, però, sembra che qualcosa di strano sia accaduto. L'uomo, inspiegabilmente, avrebbe picchiato la sua cagnolina, una femmina di pitbull di pochi mesi. Poi, l'avrebbe lanciata sui binari del treno.

La cagnolina salvata e affidata ai veterinari

Alla scena avrebbero assistito anche dei passanti che si trovavano nei pressi della stazione, che hanno subito avvertito le forze dell'ordine, dopo aver richiamato il 43enne. Quest'ultimo avrebbe cercato di darsi alla fuga, ma sarebbe stato bloccato dalla polizia. Per lui sarebbe poi scattata la denuncia a piede libero per maltrattamenti. La cagnolina è stata invece recuperata dal personale specializzato e presa in affidamento dai veterinari, che l'hanno portata in un ricovero sicuro, in attesa di ulteriori decisioni.