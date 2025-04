video suggerito

Si perdono col cane sui monti e sono bloccati dalla tempesta: due anziani salvati a "Porca delle pere" Un 64enne e un 69enne si sono smarriti sui monti tra Pannarano e Avella. Salvati da soccorso alpino, 118 e carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si perdono col cagnolino sui monti e restano bloccati da una improvvisa tempesta: due anziani salvati in località "Porca delle pere" ad Avella, in provincia di Avellino, dal Soccorso Alpino. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 6 aprile 2025. I tecnici del Cnsas, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, sono intervenuti su segnalazione del 118 per due persone che si erano smarrite sui monti, tra Avella, in provincia di Avellino, e Pannarano, nella provincia di Benevento.

Si perdono sui monti tra Pannarano e Avella

Secondo le prime ricostruzioni, i due, rispettivamente di 64 e 69 anni, erano partiti da Pannarano per raggiungere il versante opposto. Arrivati in località ‘porca delle pere’, nel territorio comunale di Avella, hanno smarrito il sentiero e si sono ritrovati in difficoltà. A peggiorare la situazione le condizioni meteo che si sono fatte avverse in brevissimo tempo. I due sono riusciti comunque a contattare la centrale operativa del 112 lanciando l’allarme e riuscendo a fornire le loro coordinate.

La segnalazione è arrivata alla Centrale del 118 di Avellino, che ha contattato a sua volta il Cnsas. Tre squadre di alpini hanno raggiunto la posizione segnalata. Ma quando i tecnici sono arrivati sul posto dei due non c'erano tracce. I telefoni risultavano irraggiungibili ed è stato necessario effettuare una ricerca prima di localizzare i due che si erano spostati dalla posizione fornita. I tecnici del CNSAS hanno coperto i due con teli isotermici per proteggerli dalla pioggia e dal rischio di ipotermia, per riaccompagnarli a valle ed affidarli l’equipaggio del 118. A supportare le operazioni di ricerca i carabinieri della stazione di Baiano.