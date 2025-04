Ciclista si spezza una gamba e resta bloccato sui monti nel Casertano: salvato con l’elicottero Incidente nella zona di Torre Umberto I di Pratella, nel Casertano. Escursionista si ferisce in bici. Salvato da elisoccorso, vigili del fuoco e alpini. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Brutto infortunio per un ciclista che era impegnato in una escursione in mountain bike nella zona di Torre Umberto I di Pratella, nel Casertano. L'uomo, 58 anni originario di Venafro, in provincia di Isernia, a quanto apprende Fanpage.it, è rimasto ferito, con una possibile frattura della tibia destra, impossibilitato a muoversi e proseguire. L'escursionista è rimasto bloccato tra i monti, ma è riuscito comunque a chiamare i soccorsi. La centrale operativa 118 dell'Asl di Caserta ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nella tarda mattinata di oggi, martedì 8 aprile 2025. Quest'ultimo ha inviato, a sua volta, sul posto una squadra CNSAS del vicino servizio regionale Molise, la quale assieme ai vigili del fuoco ha raggiunto l’infortunato prestando le prime cure.

Escursionista in mountain bike vittima di incidente

Secondo le prime informazioni, l’uomo era in escursione solitaria in sella alla sua bici, non lontano dalla Torre Umberto I di Pratella, quando ha avuto un incidente e si è procurato il trauma all’arto inferiore destro. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno subito capito che le condizioni sanitarie del ferito erano tali da rendere indispensabile l’intervento dell’elisoccorso 118.

Il ciclista ferito salvato con l'elisoccorso

L'elicottero è decollato da Salerno, e, dopo essersi portato sul posto, ha sbarcato al verricello l’elisoccorritore CNSAS, medico ed infermiere in una zona meno fitta di vegetazione poco distante. L’equipe dell’Elisoccorso ha raggiunto quindi l’uomo a piedi e dopo averlo imbarellato l’ha trasportato al punto di estrazione ove è stato recuperato a bordo dell’elicottero sempre mediante l’utilizzo del verricello. Il ferito è stato trasportato presso l’aeronautica militare Reggia di Caserta e infine conferito all’ospedale civile.