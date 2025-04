video suggerito

Non si ferma all'alt: 16enne fermato dalla polizia su una minicar con ascia e coltelli Non si ferma all'alt, in auto trovati un coltello a serramanico, un'ascia, un bastone telescopico e un cacciavite: denunciato un 16enne di Villa di Briano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le armi sequestrate dai poliziotti

Un 16enne casertano originario di Villa di Briano è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale, dopo che non essendosi fermato all'alt mentre guidava la sua minicar è stato raggiunto dalle forze dell'ordine, che hanno scoperto all'interno dell'auto armi di vario tipo e attrezzi, tutti sequestrati dai poliziotti. Inoltre, al giovane è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, oltre alla denuncia.

Tutto è accaduto quando la minicar sulla quale viaggiava il 16enne di Villa di Briano, in provincia di Caserta, assieme ad un altro amico, si è imbattuta in un posto di blocco dei poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, che gli hanno intimato l'alt. Ma a quel punto il giovane ha "preferito" non fermarsi, ma accelerare: inseguiti dalla volante, sono stati fermati poco dopo e perquisiti. Il 16enne alla guida è stato così trovato in possesso di un coltello a serramanico, mentre all'interno dell'automobile sono stati trovati un'ascia, un cacciavite a punta e un bastone telescopico. Al termine dei controlli da parte delle forze dell'ordine, è stata ritirata la patente al 16enne, che è stato anche denunciato per porto abusivo di armi e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre la minicar sulla quale viaggiava assieme all'amico è stata sottoposta a sequestro amministrativo, così come le armi ritrovate a bordo della vettura.

