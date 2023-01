L’Amica Geniale 4, veri camerieri e fidanzati per recitare nella serie Tv: i casting in Campania Per la quarta e ultima stagione si cercano camerieri, coppie di fidanzati veri, pianisti e concierge e tante altre figure.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Amica Geniale 4 a caccia di veri camerieri e coppie di fidanzati per recitare nella serie Tv di Rai Uno. Sono aperti i casting per le comparse e le figurazioni speciali della quarta ed ultima stagione della saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante, con protagoniste Lila e Lenù. Le riprese sono già iniziate a Napoli e tra le location è stata scelta anche via Petrarca a Posillipo, dove si girerà anche negli interni, in un appartamento panoramico di fronte al Golfo.

Il quarto e ultimo romanzo, "Storia della bambina perduta", è ambientato tra la fine degli anni Settanta e i Duemila. Lila e Lenù, ormai adulte, si ritrovano a Napoli. Elena rientra in città dalla Francia come una scrittrice affermata. Lila, invece, che non si è mai allontanata da Napoli, ha trovato impiego nell’informatica. Il romanzo vede alternarsi tra le ambientazioni, Napoli, la Toscana e la Francia.

La serie è prodotta da Fandango, The Apartment Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction, HBO Entertainment, e dovrebbe andare in onda nel 2024. Tra le novità della quarta stagione, ci sono le nuove interpreti delle protagoniste. Alba Rohrwacher presterà il volto a Lenù, interpretata nella precedente stagione da Margherita Mazzucco. Mentre Irene Maiorino dovrebbe essere Lila, raccogliendo il testimone di Gaia Girace.

Per i casting, la produzione è alla ricerca delle seguenti figure: