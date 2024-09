video suggerito

"L'albero crollato al Vomero era marcio e vuoto dentro" parla l'agronomo L'agronomo Giuseppe Esposito a Fanpage.it: "L'albero era un Celtis Australis, aveva la base completamente marcia. È ovvio che col maltempo sia crollato"

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

"L'albero crollato in via Bernini al Vomero, un Celtis Australis, aveva la base marcia. Una consunzione che interessava il colletto dell'albero, ossia la prima parte che emerge dalla buca di alloggio, e si è diffusa anche alle radici sottostanti e al primo tratto in salita del tronco. Con queste condizioni meteorologiche, è bastato un colpo di vento più forte e si è schiantato".

A parlare a Fanpage.it è Giuseppe Esposito, agronomo, ex consulente dell'Asl Napoli 1 Centro, che si è occupato anche delle perizie del platano di via Scarlatti. Esposito è accorso sul luogo dove l'albero si è abbattuto questa mattina, a causa del forte maltempo, con pioggia e raffiche di vento, ed ha constatato di persona la situazione. Sul posto c'erano anche gli agronomi del Comune di Napoli, la Protezione Civile e la Polizia Locale. La strada è stata poi chiusa alla circolazione, con le auto deviate provvisoriamente sull'area pedonale di via Scarlatti.

Dottore, l'albero all'esterno sembrava sano?

Sì, dall'esterno il fusto era integro. Normalmente le piante sane di questa specie, chiamata anche "spaccasassi", hanno un legno duro e compatto e sono molto resistenti.

Come si fa, allora, a capire se stanno male?

Esistono degli strumenti utilizzati dagli agronomi per fare questo tipo di indagini. Al Parco Mascagna, ad esempio, l'agronoma Elena De Marco ha utilizzato uno strumento che si chiama Resistograph che dice in tempo reale se il legno interno dell'albero è compatto o presenta delle anomalie, come grosse cavità.

Come funziona questo strumento?

Il dispositivo si appoggia al tronco dell'albero. Scatta un ago che penetra nella corteccia e, come una sonda, fotografa la situazione interna. Funziona come una sorta di radiografia. Grazie ad un altro software è possibile poi anche sapere in tempo reale il numero delle piante di una determinata strada, come via Bernini, ed altre informazioni, come specie, stato di salute, manutenzione, ultima potatura e come quest'ultima vada fatta.

Cosa bisogna fare se dalle analisi emerge una cavità all'interno dell'albero?

In quel caso, se le dimensioni della cavità sono tali da rendere pericoloso l'albero, questo va abbattuto. Purtroppo, c'è poco da fare. Non si può aspettare il crollo. Stamattina si è sfiorata la tragedia. L'albero è caduto su un'auto in transito. La vettura è stata colpita solo nella parte posteriore, rimanendo fortemente danneggiata. Per fortuna, i passeggeri sono illesi.