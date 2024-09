Maltempo Napoli: albero crolla su auto al Vomero, un altro a Soccavo. Circum allagata, treni fermi Cade un albero in via Bernini al Vomero, colpita anche un’auto: non ci sarebbero feriti. Un altro albero è crollato a Soccavo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un albero è caduto questa mattina a Napoli, in via Bernini: nessun ferito, ma tanta paura tra i residenti. Si tratta di una zona, infatti, ad alto traffico sia pedonale sia veicolare, ma fortunatamente al momento del crollo pare non vi fosse nessuno di passaggio. L'albero ha in parte colpito un'automobile presente in quel momento in strada, ma non si hanno notizie di eventuali feriti: tre le persone in quel momento in zona, tra cui padre e figlia oltre all'autista della vettura. Tutti e tre sono rimasti illesi. L'albero è caduto attorno alle 8.30, come segnalato sui social da diversi cittadini, forse a causa delle forti raffiche di vento che stanno accompagnando la mattinata di maltempo che si è abbattuta su tutta la Campania e che già al mattino faceva registrare strade allagate dalle periferie al centro del capoluogo partenopeo. Al maltempo si aggiunge anche lo sciopero di otto ore dei mezzi pubblici, che hanno reso la mattinata di Napoli particolarmente complicata dal punto di vista degli spostamenti.

Circum bloccata in molti punti

Non solo alberi caduti e strade allagate in città: tra le stazioni della Circumvesuviana di Poggiomarino e Pompei Santuario, la pioggia ha allagato i binari, causando lo stop alla circolazione dei treni. Lo ha comunicato l'Ente Autonomo Volturno, azienda che gestisce la tratta. La forte pioggia di questa mattina ha allagato i binari lungo la tratta, bloccando la circolazione dei treni che ora limitano le loro corse in partenza ed arrivo alle stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario. Problemi anche nel Golfo di Napoli, dove il forte vento ha portato alla sospensione di diversi collegamenti marittimi con Ischia e Procida a causa del mare agitato.

In giornata, è prevista ancora allerta meteo arancione, con forti temporali in città e in generale in tutta la regione: restano particolarmente attenzionate le zone già colpite dall'allerta meteo nei giorni scorsi, soprattutto tra Caserta e Avellino.

A Soccavo crollato un albero in strada

Un altro albero, a quanto apprende Fanpage.it, è crollato tra via Quintiliano e via Antonino Pio nel quartiere di Soccavo, nell'area occidentale di Napoli. Per fortuna, non si registrano feriti.

Albero crollato a Soccavo