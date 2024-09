video suggerito

Maltempo e sciopero dei mezzi pubblici, a Napoli traffico in tilt già all'alba

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

La pioggia torrenziale e lo sciopero dei mezzi pubblici. Una combo micidiale per la città di Napoli, che si è svegliata stamattina già alle prese con i problemi del traffico, che rischiano di portare alla paralisi nel corso della mattinata. Le strade a tratti allagate, soprattutto, nelle periferie hanno portato ad una circolazione dei mezzi pubblici particolarmente a rilento, con lo sciopero in vista per le ore 9 del mattino che rischia di essere ancor più problematico.

Tra le situazioni più critiche, l'allagamento dell'uscita Porto del raccordo autostradale su via Reggia di Portici, che ha portato ad un primo forte rallentamento del traffico in ingresso in città già alle 6.30 del mattino sia per chi arriva dall'autostrada sia per chi entra dalla periferia orientale; ma anche in Centro la situazione non è rosea, con molti che hanno preso l'automobile per spostarsi e non rischiare di trovarsi sia sotto la pioggia, sia a piedi. E aumentando così il volume delle automobili già in circolazione. Oggi, inoltre, le prime scuole (quelle private) hanno già riaperto i battenti, in leggero anticipo rispetto a quelle pubbliche che apriranno da calendario soltanto il 12 settembre.

L'allerta meteo arancione continuerà nel corso della giornata: per quanto riguarda i temporali, sarà caratterizzata da "una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi". Nel pomeriggio, sono previsti i primi miglioramenti: occhi puntati, sul resto della Campania, soprattutto nelle zone recentemente colpite da alluvioni, come il Basso Casertano e il Mandamento Baianese.