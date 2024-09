Allerta maltempo arancione, a Napoli domani chiusi parchi e cimiteri

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Il Comune di Napoli fa sapere che nel corso della giornata di domani, lunedì 9 settembre, resteranno chiusi tutti i parchi, i cimiteri e gli impianti sportivi della città. Rimarrà chiuso anche il pontile di Bagnoli e sarà interdetto anche l'accesso a tutte le spiagge cittadine. Così in una nota dell'amministrazione.

Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione. In particolare, come si legge sulla nota pubblicata sul sito del Comune di Napoli, si prevedono: "Precipitazioni sparse o diffuse, a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità, in attenuazione dal pomeriggio. Venti temporaneamente forti con raffiche. Mare localmente agitato".

Prevista allerta arancione nelle seguenti zone della Campania: Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento;

Prevista allerta gialla nelle seguenti zone della Campania: Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

Stando alle previsioni del tempo più aggiornate, i forti temporali previsti per domani si abbatteranno sulla città di Napoli nel corso della mattinata, presumibilmente tra le 8 e le 12.

L'allerta arancione, per quanto riguarda i temporali, è caratterizzata da "una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi".