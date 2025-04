video suggerito

Incendio in casa ad Acerra: muore 54enne, ustionata la compagna Un morto e una donna ferita nell'incendio di un appartamento ad Acerra (Napoli); illesi i genitori della donna, hanno trovato rifugio sul balcone.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un uomo deceduto, la compagna ustionata e trasportata d'urgenza in ospedale: è il bilancio di un incendio che si è verificato ad Acerra, in provincia di Napoli, in un appartamento al primo piano di un edificio di corso della Resistenza. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina, il rogo sarebbe partito probabilmente dopo una fiammata e si sarebbe rapidamente esteso al resto dell'appartamento.

Quando i Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare nell'abitazione hanno trovato il 54enne a terra, già senza vita. La compagna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli. Al momento dell'incidente erano in casa anche i genitori della donna: i due hanno trovato rifugio sul balcone e sono stati tratti in salvo illesi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, col supporto della Polizia di Stato.