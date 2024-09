video suggerito

Allerta meteo arancione a Napoli e in Campania, previsti temporali lunedì 9 settembre La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo arancione per tutta la giornata di lunedì 9 settembre.

A cura di Valerio Papadia

Un'allerta meteo, con criticità di livello arancione, è stata emanata dalla Protezione Civile a Napoli e in Campania: per tutta la giornata di domani, lunedì 9 settembre, sono previsti temporali improvvisi, repentini, anche di forte intensità. L'allerta meteo sarà valida su tutto il territorio regionale, eccezion fatta per le Zone 4 (Alta Irpinia e Sannio), 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento), dove invece il livello di criticità sarà giallo.

Nel bollettino della Protezione Civile della Campania si legge che sono previste "precipitazioni sparse o diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità". Pertanto, alla luce dei fenomeni meteorologici previsti, si raccomanda di porre attenzione anche alle possibili conseguenze:

Instabilità di versante, localmente anche profonde, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni); Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili e per le conseguenze degli incendi boschivi

Infine, la Protezione Civile raccomanda le autorità competenti di attivare i Coc (Centri operativi comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici attesi.