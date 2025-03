video suggerito

Terremoti Pozzuoli e Bacoli, cambiano le aree d'attesa per i cittadini I sindaci dei due principali comuni flegrei colpiti dalle scosse bradisismiche annunciano di aver ampliato le aree d'attesa del post-scosse.

A cura di Redazione Napoli

Mentre a Napoli le aree d'attesa sono sempre le stesse e ci sono lavori per l'ex area Nato dove è stato montato un tendone, a Pozzuoli e Bacoli cambiano, nel senso che vengono ampliate, le aree in cui i cittadini possono stare in caso di terremoto. A Pozzuoli il sindaco Gigi Manzoni spiega: «Stiamo intervenendo per le segnalazioni che ci sono prevenute, che sono diverse. Le Ztl di Via Serapide e Via Napoli sono disattivate. Il cimitero comunale è stato chiuso. I cittadini sgomberati con fragilità devono recarsi al Palatrincone, dove troveranno l'Asl che procederà ai provvedimenti necessari. Nel caso di difficoltà a muoversi autonomamente, va contattato il 118». E ancora: «Stiamo allestendo altre due aree di attesa, una al parcheggio del IC 4 Pergolesi ad Arco Felice e una a Piazza a Mare, in aggiunta a quelle già attive a Agnano Pisciarelli, Largo del Ricordo e Parco Attrezzato di Via Vecchia delle Vigne»

Stesso discorso a Bacoli, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione spiega: «Abbiamo deciso di attivare due nuove aree di attesa. Le stiamo allestendo nell’area mercatale, in via Miseno, e nell’area parcheggio del campo di calcio di Cuma. Così forniremo ancora più presidi di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito di scosse. Ho dato indirizzo di aumentare le squadre di tecnici per controllare le strutture pubbliche e private, case, scuole. Potete contattarci sempre. Avremo tre squadre operative, anche nel fine settimana. Troverete volontari della Protezione Civile, gazebo, coperte, sedie, tavolini, acqua e viveri. Ho dato indirizzo alla Polizia Municipale di sospendere, con effetto immediato, e per tutta la fase di attivazione dello stato di mobilitazione nazionale, la ZTL nel Centro Storico di Bacoli. Resta attivo il centro di accoglienza, a Cappella».