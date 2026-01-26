Ladro di Natale ad Afragola, ruba le luminarie dalla pineta comunale per rivenderle: preso dalla Polizia locale

Immagine di repertorio

Ruba le luci di Natale dalla pineta comunale di Afragola, in provincia di Napoli. Il colpo va a segno, ma il ladro, dopo un mese di investigazione, viene rintracciato dalla polizia locale: voleva rivendere le luminarie. Il ladro di luminarie, dopo gli atti di rito, è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per furto e ricettazione. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Locale di Afragola, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

Le indagini della polizia locale dopo il furto in pineta

Ad Afragola, come in tante altre città, durante le ultime feste di Natale, la pineta comunale era stata addobbata con le luminarie: palle e caramelle luminose, luci di vario tipo e colore, allestite per gli eventi previsti dal Comune. Durante le feste, però, qualcuno si era accorto che diverso materiale stava cominciando a sparire. Le luci non c'erano più e mancavano anche altri accessori che erano stati montati all'interno della pineta.

Il ladro incastrato dalle telecamere

Un furto in piena regola, insomma. È partita la denuncia e la segnalazione alla Polizia locale che pattuglia il territorio ogni giorno. Sono scattate le indagini, sono stati visionati i video delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e sono state raccolte le testimonianze. Dopo una serrata indagine, la polizia locale ha bussato alla porta del presunto ladro. Dagli accertamenti posti in essere e dalle risultanze delle attività investigative, è stato posto in stato di fermo un cittadino indiziato di aver commesso il furto. L'uomo, come detto, è stato poi denunciato per furto e ricettazione. Il materiale sottratto, infatti, probabilmente, secondo gli investigatori, sarebbe stato rivenduto al mercato nero.