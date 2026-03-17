La vita impossibile sotto il viadotto a Napoli: “Smog, caos e rumore”, la protesta degli abitanti

Smog, caos, inquinamento acustico, passaggio di tir porta container a tutte le ore. Sono stremati gli abitanti di Poggioreale che vivono sotto il viadotto della ex 162Dir. La zona compresa tra via Traccia, via Ferrante Imparato, via del Macello e via De Roberto. Un degrado, con strade dissestate e ormai impraticabili che peggiora di giorno in giorno e che negli ultimi mesi è diventato insostenibile. Oggi i comitati civici sono scesi in strada a protestare "contro questa grave e persistente situazione di degrado ambientale e di inquinamento acustico che da tempo interessa l’area".

In una lettera accorata inviata al sindaco Gaetano Manfredi e al prefetto Michele Di Bari hanno spiegato le motivazioni della manifestazione. "Questa zona – racconta a Fanpage.it Salvatore Sannino, del comitato di via Traccia – da area industriale è diventata area portuale con passaggio di camion porta container continuo. Ogni spazio è ormai occupato da torri di container. Mancano strade alternative. L'aria è irrespirabile per lo smog senza contare il passaggio continuo dei treni alta velocità, mentre non ci sono le barriere antirumore". Cosa chiedono i cittadini? In primo luogo alle istituzioni di intervenire per migliorare la vivibilità della zona, con più controlli dei rumori e polveri sottili. "Chiediamo il rifacimento completo della strada, una strada alternativa a via Ferrante Imparato, via Traccia a Poggioreale e via de Roberto per il transito degli autotreni. La strada alternativa potrebbe essere via provinciale delle brecce che è in disuso".

La lettera dei cittadini di Poggioreale al Prefetto

Ma cosa scrivono i cittadini nella lettera al Prefetto? "Nella zona compresa tra Via Traccia, Via Ferrante Imparato, Via del Macello e Via De Roberto si registra una condizione estremamente critica della qualità dell’aria, caratterizzata dalla presenza costante di smog, emissioni di gas di scarico, traffico intenso e polveri sottili, che rendono spesso l’aria irrespirabile e compromettono seriamente le normali condizioni di vivibilità. Tale situazione costringe molti residenti a tenere chiuse le proprie abitazioni per gran parte della giornata, con evidenti ripercussioni sul benessere e sulla salute pubblica. A ciò – proseguono – si aggiunge una grave situazione di dissesto stradale caratterizzata da pavimentazione irregolare, buche, voragini e avvallamenti che mettono in serio pericolo gli automobilisti alla guida e i residenti, dovuto dal continuo passaggio di mezzi pesanti, con livelli di rumore persistenti e superiori alla normale tollerabilità sia nelle ore diurne che notturne, tali da compromettere il riposo, la salute e la qualità della vita dei cittadini".

"Si tratta di condizioni – concludono – che richiedono urgenti verifiche strutturali e controlli da parte delle autorità competenti, al fine di accertare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, qualità dell’aria e la salvaguardia della salute dei cittadini". I residenti chiedono "un intervento urgente delle Autorità competenti, attraverso verifiche, controlli e l’adozione di eventuali provvedimenti necessari a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della vivibilità del quartiere. In assenza di riscontri concreti, i cittadini si riservano ulteriori iniziative civiche e istituzionali per la tutela dei propri diritti e della salute collettiva".