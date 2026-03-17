napoli
video suggerito
video suggerito

La vita impossibile sotto il viadotto a Napoli: “Smog, caos e rumore”, la protesta degli abitanti

La protesta degli abitanti contro l’aumento del passaggio dei tir con container nella zona di via Traccia e via De Roberto: “Qui non riusciamo a vivere, troppo smog. Prefetto e sindaco ci aiutino”
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Smog, caos, inquinamento acustico, passaggio di tir porta container a tutte le ore. Sono stremati gli abitanti di Poggioreale che vivono sotto il viadotto della ex 162Dir. La zona compresa tra via Traccia, via Ferrante Imparato, via del Macello e via De Roberto. Un degrado, con strade dissestate e ormai impraticabili che peggiora di giorno in giorno e che negli ultimi mesi è diventato insostenibile. Oggi i comitati civici sono scesi in strada a protestare "contro questa grave e persistente situazione di degrado ambientale e di inquinamento acustico che da tempo interessa l’area".

In una lettera accorata inviata al sindaco Gaetano Manfredi e al prefetto Michele Di Bari hanno spiegato le motivazioni della manifestazione. "Questa zona – racconta a Fanpage.it Salvatore Sannino, del comitato di via Traccia – da area industriale è diventata area portuale con passaggio di camion porta container continuo. Ogni spazio è ormai occupato da torri di container. Mancano strade alternative. L'aria è irrespirabile per lo smog senza contare il passaggio continuo dei treni alta velocità, mentre non ci sono le barriere antirumore". Cosa chiedono i cittadini? In primo luogo alle istituzioni di intervenire per migliorare la vivibilità della zona, con più controlli dei rumori e polveri sottili. "Chiediamo il rifacimento completo della strada, una strada alternativa a via Ferrante Imparato, via Traccia a Poggioreale e via de Roberto per il transito degli autotreni. La strada alternativa potrebbe essere via provinciale delle brecce che è in disuso".

La lettera dei cittadini di Poggioreale al Prefetto

Ma cosa scrivono i cittadini nella lettera al Prefetto? "Nella zona compresa tra Via Traccia, Via Ferrante Imparato, Via del Macello e Via De Roberto si registra una condizione estremamente critica della qualità dell’aria, caratterizzata dalla presenza costante di smog, emissioni di gas di scarico, traffico intenso e polveri sottili, che rendono spesso l’aria irrespirabile e compromettono seriamente le normali condizioni di vivibilità. Tale situazione costringe molti residenti a tenere chiuse le proprie abitazioni per gran parte della giornata, con evidenti ripercussioni sul benessere e sulla salute pubblica. A ciò – proseguono – si aggiunge una grave situazione di dissesto stradale caratterizzata da pavimentazione irregolare, buche, voragini e avvallamenti che mettono in serio pericolo gli automobilisti alla guida e i residenti, dovuto dal continuo passaggio di mezzi pesanti, con livelli di rumore persistenti e superiori alla normale tollerabilità sia nelle ore diurne che notturne, tali da compromettere il riposo, la salute e la qualità della vita dei cittadini".

Leggi anche
Nel centro storico di Napoli la nuova ordinanza anti-rumori "spegne" piazza Bellini

"Si tratta di condizioni – concludono – che richiedono urgenti verifiche strutturali e controlli da parte delle autorità competenti, al fine di accertare il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, qualità dell’aria e la salvaguardia della salute dei cittadini". I residenti chiedono "un intervento urgente delle Autorità competenti, attraverso verifiche, controlli e l’adozione di eventuali provvedimenti necessari a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della vivibilità del quartiere. In assenza di riscontri concreti, i cittadini si riservano ulteriori iniziative civiche e istituzionali per la tutela dei propri diritti e della salute collettiva".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
La Sonrisa resta aperta per ora: sul "Castello delle Cerimonie" deciderà il giudice ordinario
La sentenza dopo l'udienza al Tar il 29 gennaio scorso
I proprietari hanno fatto anche ricorso alla Corte Europea
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views