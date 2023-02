La verità sul cavallo al balcone in una casa di Avellino: è finto Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a Fanpage.it: “Si tratta di una sagoma, effettivamente ben fatta”

A cura di Pierluigi Frattasi

C'è un cavallo tenuto su un balcone di un palazzo nel rione Parco ad Avellino. La notizia straordinaria, con le immagini del quadrupede affacciato alla finestra, fanno il giro del web. In molti si interrogano se siano vere, se quel povero animale sia effettivamente tenuto da giorni in cattività da un padrone senza scrupoli sulla veranda condominiale.

Che ci fa un cavallo sul balcone ad Avellino

C'è chi è sicuro di averlo visto sia di giorno che di notte. Si muovono anche le istituzioni. Le foto del cavallo prigioniero sul balcone arrivano al parlamentare ambientalista Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che chiede di verificarle per sincerarsi che effettivamente ci sia un animale tenuto su un balcone, quindi maltrattato, perché non nello spazio che gli sarebbe sufficiente e congeniale per vivere.

Il sindaco Festa a Fanpage.it: "Era una sagoma, ben fatta"

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a quel punto decide di vederci chiaro e si reca personalmente sul posto. Sul balcone c'è effettivamente un cavallo, ma è finto. “Si tratta di una sagoma – spiega il primo cittadino Festa a Fanpage.it – effettivamente ben fatta”. Tanto da rendere la storia credibile. “Sono andato personalmente a fare un sopralluogo – prosegue il sindaco Festa – per verificare per sicurezza ed abbiamo appurato che era una sagoma, non sappiamo se di legno o di plastica”.

"Era un cavalluccio delle giostre"

Secondo le ultime notizie si tratterebbe della sagoma di un cavallo per giostre che sarebbe stato ristrutturato sulla veranda. “Alle 16,30 di domenica – spiega Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra – il cavallo sembra non esserci, pur essendoci una sagoma sospetta. Per questo abbiamo chiesto ulteriori approfondimenti, anche alle autorità, per andare in fondo a questa storia e capire se il cavallo è o è stato effettivamente lì, o se invece si è trattato solo di un fotomontaggio. Continueremo a seguire la vicenda”. Borrelli, dopo la segnalazione, si è attivato per far luce sui fatti.