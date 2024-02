La Venere degli Stracci di Pistoletto torna a Napoli: in piazza Municipio dal 6 marzo La Venere degli Stracci sarà riportata in piazza Municipio, dove resterà per circa 3 mesi. Poi troverà una nuova collocazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Venere degli Stracci

La Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, distrutta da un incendio il 13 luglio 2023, tornerà a Napoli e sarà collocata di nuovo in piazza Municipio. L'inaugurazione della nuova versione di quella che è considerata una delle opere simbolo dell'arte povera italiana, è prevista per il 6 marzo prossimo. L'annuncio è stato dato dal professor Vincenzo Trione, consigliere alla Cultura per l'arte contemporanea del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la presentazione del progetto per il nuovo Pan e del programma Napoli contemporanea.

Il rogo doloso e la condanna del clochard

Per il rogo doloso della Venere degli Stracci è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione Simone Isaia, un clochard di 32 anni, che soffrirebbe anche di disagi psichici. Una condanna ritenuta da alcuni troppo pesante, viste le condizioni mentali del 32enne. Da qui la proposta che fosse ricoverato in una struttura sanitaria e seguito adeguatamente invece che recluso in carcere.

La Venere degli Stracci è una riproduzione dell'opera del 1967

La Venere degli Stracci è una scultura di Pistoletto realizzata nel 1967, che raffigura una copia in gesso della Venere di Milo, circondata da un cumulo di stracci colorati. L'opera esprime il contrasto tra la classicità e la modernità, tra la bellezza e il degrado, tra l'ordine e il caos. Della Venere esistono diverse versioni. L'opera era stata esposta in piazza Municipio, nell'ambito del programma "Napoli Contemporanea" del Comune di Napoli, dedicato all'arte pubblica, presentato dal sindaco Gaetano Manfredi e curato dal suo consigliere Vincenzo Trione.

L'inaugurazione il 6 marzo 2024

Il 6 marzo la Venere degli stracci sarà riproposta al pubblico con un evento speciale, che vedrà la partecipazione del maestro Pistoletto e dell'associazione civica L'altra Napoli. L'opera sarà ricostruita con la medesima altezza di 7 metri, utilizzando gli stracci raccolti dai cittadini napoletani. L'opera sarà controllata 24 ore su 24, per evitare nuovi atti vandalici, e dopo tre mesi e mezzo sarà definitivamente collocata in un luogo che sarà comunicato in seguito.