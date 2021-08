La situazione di domenica 29 agosto sul Coronavirus in Campania In Campania ieri registrati 564 nuovi positivi (complessivamente 444.689 casi da inizio epidemia, con 427.335 guariti e 7.719 morti). Il tasso di incidenza settimanale ha superato da settimane la soglia della zona bianca di 50 nuovi casi per 100mila abitanti, ma l’occupazione degli ospedali resta nei limiti: 9% in degenza ordinaria e 3% in Terapia Intensiva.

A cura di Redazione Napoli

Ieri in Campania sono stati registrati 564 nuovi positivi Covid, su un totale di 17.005 tamponi analizzati, tra antigenici rapidi e molecolari (3,32%). Salgono quindi a 444.689 i casi accertati in regione dall'inizio dell'epidemia, con 427.335 guariti e 7.719 morti e con 6.064.405 tamponi analizzati. L'incidenza settimanale è dall'inizio di agosto superiore a 50, soglia massima per la zona bianca, ma la percentuale di occupazione degli ospedali resta nei limiti: in base agli ultimi dati disponibili è del 9,19% circa per la degenza ordinaria e del 3,05% per la Terapia Intensiva (la zona gialla scatta se si superano rispettivamente il 15% e il 10%).

I dati sui nuovi contagi sono stati diffusi nel pomeriggio di ieri dalla Regione Campania, col bollettino ordinario dell'Unità di Crisi. Più dettagliato il prospetto della Protezione Civile nazionale, da cui si evince che, in base alle ultime rilevazioni (i dati sono relativi come sempre alla mezzanotte precedente), in Campania sono 9.635 (+314) gli attualmente positivi, ovvero i contagiati che risultano ancora infetti. Di questi, 9.263 (+313) sono in isolamento fiduciario domiciliare perché asintomatici o paucisintomatici. I ricoverati in ospedale sono 372 (+1), di cui 352 (+2) in degenza ordinaria o area non critica e 20(-1) in Rianimazione. I nuovi guariti, infine, sono 247 e si registrano altre 3 vittime.

Il tasso di incidenza, valore che esprime la velocità del contagio, ieri in Campania era di 63,31 nuovi casi in 7 giorni per 100mila abitanti (il giorno precedente era stato di 63,68). Prosegue, intanto, la campagna vaccinale: dal 30 agosto al 5 settembre ci saranno gli Open Day dell'Asl Napoli 1 nei centri vaccinali della città dedicati ai cittadini che devo ricevere la prima o la seconda dose, senza limiti di età e senza prenotazione; è inoltre possibile vaccinarsi anche nei distretti sanitari di base.