Open Day vaccino Covid senza prenotazione dal 30 agosto al 5 settembre a Napoli Una settimana di open day vaccinale a Napoli: da lunedì 30 agosto e fino al 5 settembre, allestiti tre hub alla Stazione Marittima, alla Mostra d’Oltremare ed alla Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte. Non servirà prenotazione, accesso libero dai 12 anni in su. L’obiettivo è accelerare sull’immunizzazione da Covid-19 entro l’inizio della scuola.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una settimana di open day per ricevere la prima o la seconda dose di vaccino Covid: a Napoli, dal 30 agosto al 5 settembre saranno allestiti hub per ricevere la vaccinazione. Non servirà prenotazione: basterà presentarsi per ricevere la rispettiva dose di vaccino. Non ci sarà neppure limite d'età: la vaccinazione è aperta al di sopra dei dodici anni. In questo modo, spiega l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, si potrà ampliare ulteriormente la platea dei vaccinati e accelerare quella degli immunizzati con entrambe le dosi.

Tre gli hub allestiti dall'ASL Napoli 1 Centro: alla Stazione Marittima, alla Mostra d'Oltremare ed al Real Bosco di Capodimonte. Questo il calendario comunicato dall'Azienda Sanitaria Locale:

Stazione Marittima , da mercoledì 1 a domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 (mille dosi al giorno);

, da mercoledì 1 a domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 (mille dosi al giorno); Mostra d'Oltremare , da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 (3.500 dosi al giorno);

, da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 (3.500 dosi al giorno); Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre dalle 9 alle 18 (mille dosi al giorno).

L'Asl Napoli 1 Centro ha fatto anche sapere che saranno aperte le prenotazioni per gli open day nell'ambito dell'iniziativa "W la scuola", che si terranno alla Stazione Marittima lunedì 30 agosto dalle 9 alle 18 fino a 1.500 dosi e alla Mostra d'Oltremare venerdì 3 settembre e lunedì 6 settembre, dalle 9 alle 18, fino a 5.040 dosi. "Si ribadisce che la somministrazione di vaccini (in prima o seconda dose) è garantita anche presso i Distretti Sanitari di base e non è necessaria alcuna prenotazione", ha fatto sapere ancora l'Asl. Somministrazione la cui apertura è "dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 a favore di tutte le fasce di età (12 – over 80)".

