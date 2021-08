Covid Campania, 564 nuovi contagi e 3 morti: bollettino di sabato 28 agosto Bollettino dell’Unità di Crisi della Campania sul Coronavirus di sabato 28 agosto 2021: sono 564 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 17.005 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 3,31%. Si registrano 3 morti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 564 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 17.005 tamponi molecolari e test antigenici, ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 3,31% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – nettamente inferiore rispetto a quello registrato ieri del 4,02%, con 576 nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 14.304 tamponi (tra molecolari e antigenici rapidi).

Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, sabato 28 agosto 2021, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, venerdì 27 agosto 2021.

Si registrano purtroppo altri 3 morti per Covid. Il bollettino ufficiale della Campania, tra l'altro, non riporta più i guariti del giorno e i guariti totali e dei decessi totali dall'inizio della pandemia, da quando si è scoperto che oltre 50mila positivi attivi erano in realtà già guariti e sono stati cancellati tutti assieme.

Report posti letto su base regionale

Restano stabili i ricoveri Covid19 negli ospedali della Campania nei reparti dedicati. I posti occupati in terapia intensiva scendono da 21 a 20 (-1), mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 350 a 352 (+2). Resta elevato tuttavia il numero dei nuovi positivi: un segnale preoccupante legato anche all'avanzare del diffondersi delle varianti Covid, in particolar modo la variante Delta, in precedenza chiamata variante indiana, mentre il governatore Vincenzo De Luca ha lanciato l'allarme sul fatto che i nuovi contagi colpiscano nella maggior parte dei casi persone non ancora vaccinate.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 352 (+2)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.