Discesa lenta ma graduale del tasso di positività da Nuovo Coronavirus in Campania. Ieri erano 1.414 i nuovi contagiati in Campania su 19.663 tamponi di cui 1.299 asintomatici e 115 con sintomi (classificazione, quest'ultima. presente nel bollettino dell'Unità di crisi regionale ma non attendibile). Dunque il rapporto tra test e infetti scende al 7,2 (venerdì era del 7,4%). Resta tuttavia alto il numero dei decessi: ieri 47 , di cui 24 avvenuti nelle ultime 48 ore e 23 nei giorni precedenti, ma registrati ieri in seguito ad accertamenti. I guariti sono 1.758, per un totale di 76.382 persone.

Scende anche lo stato di occupazione dei letti in terapia intensiva e degenza ordinaria: ieri risultavano occupati 137 posti letto dei 656 disponibili in terapia intensiva, sette in meno rispetto a ieri. Su 3.160 unità di degenza ordinaria, tra Covid e offerta privata, sono 1.794 quelle occupate, 34 in meno rispetto alla precedente rilevazione. La curva del contagio, dunque, sembra stabile: ciò nonostante, la Campania è stata confermata in zona arancione almeno per un'altra settimana. Sono in molti a sperare o ipotizzare in un passaggio in zona gialla entro domenica 20 dicembre.

In questi giorni di fine settimana senza zona rossa e dunque con la riapertura dei negozi di abbigliamento e accessori, del resto si è assistito – così come in molte città del Nord Italia – ad una ‘invasione' di strade dello shopping pre natalizio. Pochi i controlli lungo le strade dello struscio, maggiori invece la sera, concentrati soprattutto sulla movida giovanile e sui locali che comunque devono rispettare la chiusura serale.