La sfilata dei Babbo Natale in moto a Napoli: in centinaia vestiti di rosso sul Lungomare

Centinaia di Babbo Natale in moto per le strade di Napoli. Torna la sfilata rossa per le feste della Natività nel capoluogo campano. Questa mattina, i centauri vestiti da Santa Claus hanno attraversato la città, da Fuorigrotta al Lungomare di via Caracciolo. Un lungo corteo natalizio, che ha sorpreso i cittadini. Tantissimi i selfie in strada e dai balconi dei palazzi. Si tratta dell'iniziativa "Babbi in moto", che attraversa l'Italia ormai all'approssimarsi del Natale, ed ha anche un risvolto solidaristico: connessa all'evento, infatti, c'è anche una raccolta di fondi per beneficenza, destinata ai meno fortunati. A Napoli era già accaduto negli scorsi anni, ma la sorpresa si rinnova anche oggi come fosse la prima volta. La sfilata è partita attorno a mezzogiorno all'esterno del piazzale dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, per arrivare poi sul Lungomare.

L'omaggio a Nonno Bubba, leggenda dei bikers napoletani

Al termine della corsa anche il premio “Nonno Bubba” alla moto addobbata meglio, in onore di Umberto De Santis, leggenda del motociclismo napoletano, scomparso nel 2021. L'insolito raduno, sicuramente di grande effetto scenico, è stato organizzato dai bikers di tutta Italia. La parata "Babbi in moto – Motorshow edition", spiegano gli organizzatori nei post che in questi giorni si sono succeduti sui siti Internet di settore e sui gruppi social di appassionati, nasce "dall'esigenza di portare anche qui al Sud un grande evento realizzato da motociclisti per motociclisti". "L'evento – specificano ancora – sarà, come tutti gli anni, a sostegno di 2 fondazioni che operano nel campo della beneficenza: Friends&Biker for Africa e Associazione Vittime della strada".