“La scuola del Lotto O di Ponticelli appena rifatta cade a pezzi: cortile transennato e buchi chiusi coi teli”

Dopo 6 mesi di chiusura per verifiche e manutenzione, la scuola Lotto O di Ponticelli si prepara a riaprire i battenti. Ma "il cortile è transennato, i lucernari sul tetto sono ancora rotti e i buchi coperti con dei teli di plastica da cui piove di sotto, le mattonelle sono crollate dalle pareti". A denunciarlo è il sindacato Cisl Fp, con Agostino Anselmi e Giuseppe Ratti, che ha effettuato un sopralluogo martedì mattina, 3 febbraio, in vista della riapertura imminente: "Ci stupisce che dopo 6 mesi di chiusura per lavori, che il Comune considera ultimati, lo spettacolo della scuola sia questo. Per noi, in queste condizioni non può riaprire. Siamo pronti a incatenarci". L'istituto, che ospita una scuola dell'infanzia, era stato chiuso all'inizio dell'anno scolastico per delle verifiche strutturali. Tutti i bambini sono stati trasferiti temporaneamente nella scuola statale Salvemini, di proprietà del Comune, ma distante. Cosa che ha creato disagi a mamme e docenti.

I controlli strutturali sono terminati con esito favorevole. Nessun rischio crollo, insomma, secondo i tecnici, che hanno fornito delle prescrizioni della riapertura. Un primo sopralluogo dei sindacati si era svolto il 29 gennaio scorso. All'epoca la Cisl scriveva: "Dalle verifiche effettuate al plesso Lotto O per il rientro delle attività educative a seguito delle prove di carico persistono e si sono aggravate le criticità: vetri rotti alle porte, persiane avvolgibili rotte, infiltrazioni dal tetto, cattivo odore dovuto alle infiltrazioni evidenti sulle pareti". Da qui, una richiesta di intervento alla direzione della VI Municipalità.

Cisl Fp: "Mancano le condizioni per riaprire"

Nella VI Municipalità non è l'unico caso di scuole chiuse. Ci sono anche la Ciccarelli e la De Meis. "Ancora una volta – concludono Anselmi e Ratti – denunciamo quanto si sta verificando negli asili comunali e nelle scuole dell'infanzia chiuse a seguito di verifiche per problemi statici strutturali e di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria .Diversi plessi sono stati chiusi e spostati momentaneamente nelle scuole statali adiacenti di proprietà del Comune. Ma quello che si sta verificando all'Asilo Nido Lotto O di Ponticelli ha dell'incredibile. Abbiamo segnalato alla dirigenza il persistere di problematiche serie. Se non saranno fatti gli interventi, diffideremo l'amministrazione a riaprire la scuola".