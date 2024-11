La scaletta del concerto di Tananai a Eboli: l’ordine delle canzoni

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto per il concerto di Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, di questa sera, al PalaSele di Eboli: prima volta in Campania per il cantante lombardo di lontane origini napoletane (la nonna era originaria di Casalnuovo), e tutto esaurito nel Cilento per la tappa del suo Calmocobra Live 2024. Spinto dal nuovo album "Calmocobra", subito diventato un successo, Tananai si prepara ad una "prima" in Campania che si preannuncia già entusiasmante. Si parte alle 21 al PalaSele di Eboli (cancelli aperti dalle 19). Sul palco, Tananai sarà accompagnato dalla sua band formata da Enrico Wolfgang Leonardo Cavion e Riccardo Onori alle chitarre, Daniel Bestonzo alle tastiere, Lucio Enrico Fasino al basso e Donald Renda alla batteria.

La scaletta del concerto di Tananai a Eboli

Sul palco del PalaSele, Tananai porterà tutte le sue hits, tra cui Sesso Occasionale, Storie Brevi e Tango. La scaletta ufficile, come da tradizione, non è stata pubblicata ufficialmente, ma sarà molto simile a quella presentata nelle ultime occasioni:

Fango

Booster

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda cosa hai fatto

Pasta

Punk love storia

Gli anni migliori

Baby Goddamn

Calcutta

Giugno

Campo minato

Tre quarti

Rave eclissi

Esagerata

Storie brevi

Sesso occasionale

Margherita

Nessun confine

Tango

Maleducazione

Radiohead

Abissale