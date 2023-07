La scaletta del concerto di Tananai a Benevento 2023: l’ordine delle canzoni all’Arena Musa Stasera sabato 29 luglio 2023 all’Arena Musa di Benevento grande attesa per il concerto di Tananai. La scaletta del concerto. Il 16 agosto concertone di Ferragosto ad Avellino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto all'Arena Musa di Benevento per il concerto di stasera di Tananai, impegnato nel Tour Live 2023 – Festival, che lo ha visto esibirsi già in diverse città d'Italia e che oggi, sabato 29 luglio, lo vedrà nel Sannio. Il concerto inizierà alle 21.30, ma i cancelli apriranno già precedentemente. Concerto che si preannuncia da tutto esaurito, come già visto nelle altre tappe del tour. Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, sarà poi di nuovo in Campania il 16 agosto per il concertone di Ferragosto che si terrà ad Avellino, assieme ad Achille Lauro e Gaia: l'annuncio è stato dato dal sindaco di Avellino proprio nelle scorse ore.

La scaletta con le canzoni del concerto di Tananai a Benevento 2023

La scaletta del concerto prevede 20 canzoni, tra cui i successi "Baby Goddamn" (quadruplo disco di platino), "Sesso Occasionale" (doppio disco di platino), "Abissale" (doppio disco di platino) e "Tango" (doppio disco di platino), il successo portato anche al recente Festival di Sanremo. Questo l'elenco completo della scaletta prevista all'Arena Musa di Benevento per questa sera, con inizio previsto per le 21.30: