La scaletta del concerto di Petit a Napoli: l'ordine delle canzoni Stasera alle 21 alla Casa della Musica di Napoli seconda tappa del tour di Petit, al secolo Salvatore Moccia. Per il cantante primo tour dopo Amici.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Napoli per il concerto di Salvatore Moccia, in arte Petit: l'ex concorrente di Amici sarà in scena questa sera alla Casa della Musica di Napoli per la seconda tappa del suo "Petit Tour 2024". Dopo il disco di platino ottenuto con il singolo "Mammamì", per il cantante di origini napoletane (da parte di padre) e francesi (da parte di madre), per Petit il tour iniziato all'Orion Arena di Ciampino proseguirà, dopo l'appuntamento di stasera alla Casa della Musica di Napoli, all'Eremo Club di Molfetta, in provincia di Bari (19 ottobre) e quindi ai Magazzini Generali di Milano (24 ottobre).

La scaletta del concerto di Petit a Napoli

Alla Casa della Musica di Napoli si parte questa sera alle 21 con la tappa partenopea del tour di Petit. Non è stata rilasciata una scaletta ufficiale del concerto. Tuttavia, è facile prevedere che saranno previste le tracce presenti nel suo primo EP dal titolo "PETIT", edito da 21co Label per Warner Music Italy. Di conseguenza, tra le canzoni che porterà alla Casa della Musica, ci saranno:

Tornerai

Mammamì

Che fai

Feriscimi

Guagliò

Brooklyn

Lingerie