video suggerito

Napoli capitale del Jazz per 7 giorni, concerti gratis 28 aprile-4 maggio: tutti gli spettacoli Una settimana di jazz a Napoli dal 24 aprile al 4 maggio con concerti e spettacoli gratuiti. L’elenco con le date di tutti gli show. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Blue Lab Beats

Napoli capitale del Jazz internazionale per sette giorni. Dal 28 al 30 aprile show e concerti gratuiti, organizzati dal Comune di Napoli, nell'ambito della seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz. Tre concerti ad ingresso libero con artisti di fama internazionale: Rosa Brunello, Antonio Faraò e i vincitori del Grammy Award Blue Lab Beats. Poi, fino al 4 maggio, anche tanti altri spettacoli – alcuni a pagamento – nel cartellone del Programma OFF (24 aprile – 4 maggio) che celebra il jazz in più giornate con esibizioni collaterali che invaderanno la città.

Come vedere gli spettacoli Jazz al Maschio Angioino

Il Festival del Jazz è promosso dal Comune di Napoli e organizzato da Arealive, l'evento offre un’occasione unica per vivere il jazz in tutte le sue sfumature, con performance che spaziano dal jazz tradizionale alle più moderne fusioni sonore.

Si inizia il 28 aprile con “Senseless Acts Of Love”, performance della talentuosa Rosa Brunello, bassista e compositrice di fama internazionale, conosciuta per il suo approccio eclettico che mescola il free improv, il rock, il dub e le sonorità della musica sudamericana. Insieme a lei sul palco, Insieme a lei sul palco gli italiani Enrico Terragnoli e Marco Frattini (C'Mon Tigre) e la londinese Tamar "Collocutor" Osborn, apprezzati musicisti e suoi collaboratori di lungo corso.

La rassegna continua il 29 aprile con uno dei pianisti italiani più apprezzati negli Stati Uniti, Antonio Faraò che con Yuri Golubev e Vladimir Kostadinovi omaggerà la leggenda del jazz McCoy Tyner, con il concerto “Thinking of McCoy Tyner".

Rosa Brunello

La chiusura vibra sulle note dei Blue Lab Beats, vincitori di un Grammy Award nel 2022 per la produzione dell’album “Mother Nature” di Angelique Kidjo. Gli artisti di origine britannica portano sul palco del Maschio Angioino una combinazione esplosiva di jazz, hip-hop, afrobeat, soul ed elettronica. La loro esibizione – parte dell’"European Tour 2025” – sarà un debutto assoluto a Napoli e vedrà la partecipazione di Lox, Isobella Burnham, Grifton Forbes-Amos, Ben Vize e Orla Berry.

Sergio Locoratolo, coordinatore delle Politiche Culturali per il Sindaco Manfredi, ha dichiarato:

“Sulla scia del successo dell'anno scorso, con il concerto di Gianluca Petrella, quest'anno triplichiamo il programma previsto per la Giornata internazionale del Jazz, unendo storia ed innovazione, in una mescolanza di sonorità in cui la qualità artistica e il talento rappresentano il comun denominatore. Il Maschio Angioino, oggetto in questo periodo di interventi di valorizzazione che gli restituiranno il prestigio dovuto, si posiziona come la location privilegiata della programmazione culturale guidata dal Sindaco Manfredi ed in questa direzione proseguiremo nei mesi a venire”.

Il Programma OFF dal 24 aprile al 4 maggio: tutti gli eventi

Dal cuore pulsante del centro storico alle più esclusive location della città, il jazz prende vita nel cuore di Napoli e la attraversa tutta anche grazie al Programma OFF che – dal 24 aprile al 4 maggio – darà la possibilità di partecipare a numerosi momenti di spettacolo che accompagneranno e chiuderanno i giorni di celebrazione del jazz in un'esplosione di suoni, ritmi e improvvisazione con lo scopo di immergersi in questo genere musicale senza tempo. Performance in location iconiche e inedite, jam sessions, masterclass uniche e momenti di incontro per vivere il jazz non solo come suono, ma come esperienza totale, trasformando la città in un palcoscenico vibrante di creatività e passione. Ogni angolo della città risuonerà delle note indimenticabili del jazz.

Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo, ha affermato:

"Una giornata del Jazz all'insegna dell'internazionalizzazione ed al contempo della valorizzazione della scena locale attraverso il programma off, che realizza con concretezza gli obiettivi per fare di Napoli sempre più una Music City. Con Napoli Città della Musica abbiamo investito sul rilancio culturale, sociale ed economico della città, delle sue professionalità e dei suoi talenti per far fruttare le potenzialità del comparto musica, creando e consolidando sinergie tra operatori e professionisti del settore”.

Antonio Faraò Trio

Il calendario dei concerti Jazz a Napoli 28-30 aprile 2025

Per i concerti di Rosa Brunello, Antonio Faraò e Blue Lab Beats, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

L'elenco di tutti gli altri eventi

24 aprile ore 21.00

WINE AND JAZZ: JAZZ AFFAIR

Dove: Teatro Tedér (Via Flavio Gioia 66 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Centro Studi Mousiké Ets

Con: Alberto Cannavale (chitarra elettrica, effetti), Umberto Lepore (contrabbasso),

Stefano Costanzo (batteria e oggetti)

Per informazioni: mousike2018@gmail.com – 389 4440825 (whatsapp)

Contributo di partecipazione: € 10,00

24 aprile – 4 maggio ore 17.00

CELEBRATING JAZZ DAY: STORIA DEL JAZZ – INTERVISTE A PORTE APERTE

Dove: Blue Turtle (Piazza Amedeo 19/c, Passeggiata Colonna – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Per informazioni: 081 6124356 – 366 9984650

Ingresso libero con consumazione

26 aprile ore 21.00

WINE AND JAZZ: SONGS IN JAZZ

Dove: Monastero delle Trentatrè, Sala Maria Lorenza Longo (Via Luciano Armanni 16 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Centro Studi Mousiké Ets

Con: GaeMaria Palumbo (sax), Catello Cannavale (pianoforte), Luigi Sigillo (basso), Germano Baccaro (batteria)

Per informazioni: mousike2018@gmail.com – 389 4440825 (whatsapp)

Contributo di partecipazione: € 10,00

27 aprile ore 19.00

SCALZABIGBAND: NEW WAVES OF JAZZ

Dove: Domus Ars (Via Santa Chiara 10 – Napoli)

Evento a cura di ScalzaBanda Onlus

Per informazioni: scalzabanda.org – info@scalzabanda.org

Contributo di partecipazione: libero

30 aprile ore 19.00

InVento JAZZ

Dove: Istituto italiano per gli studi filosofici (Palazzo Serra Di Cassano, Via Monte di Dio 14 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Domenico Scarlatti

Con: Bruno Persico (pianoforte)

Per informazion e prenotazioni: www.domenicoscarlatti.it

Ingresso libero

30 aprile ore 20.45

CELEBRATING JAZZ DAY: JAM SESSION

Dove: Babar-House (Vico San Giovanni Maggiore 6 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Con: Alberto Cannavale, Marco De Tilla, Elisabetta Saviano

Per informazioni: 081 19523341 – 347 8517352

Ingresso libero con consumazione

30 aprile ore 21.00

CELEBRATING JAZZ DAY: CONCERTO PIERANUNZI E MICHISANTI DUO

Dove: Chiesa S. Maria Donnalbina (Via Donnalbina – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Con: Enrico Pieranunzi, pianoforte, e Federica Michisanti, contrabbasso

Per informazioni: ass.rayuela@gmail.com – 345 0508999

Contributo di partecipazione: € 25,00

1° maggio ore 22.00

CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH

Dove: Bourbon Street (Via Bellini 52/53 – Napoli)

Evento a cura di Mimmo Cappuccio

Special Guest Dario Deidda & Giovanni Amato

Contributo di partecipazione: € 10,00

2 maggio ore 21.00

CELEBRATING JAZZ DAY: CONCERTO M.A.N. TRIO

Dove: Pit Arts and Music Center (Via Murolo 34 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Con: Alessandro Castiglione, Marco De Tilla, Nicola De Luca

Per informazioni: 338 2000891

Contributo di partecipazione: € 15,00

2 maggio ore 21.00

DJANGO: LA VITA E IL JAZZ

Dove: Monastero delle Trentatrè, Sala Maria Lorenza Longo (Via Luciano Armanni 16 – Napoli)

Evento proposto dall’Associazione Chaire, a cura di Gualtiero Lamagna e Mariano Mauro

Narratori: Giosuè Masciari e Gualtiero Lamagna

Contributo di partecipazione: libero