La Questura annulla centinaia di biglietti dei tifosi del Napoli per la trasferta di Lecce Annullati centinaia di biglietti acquistati da residenti in Campania per settori diversi da quello ospite. La Questura: "Non venite senza biglietto valido"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

La Questura di Lecce ha attivato le procedure per l'annullamento di centinaia di biglietti acquistati da tifosi del Napoli provenienti da tutta la Campania in vista della gara di sabato 3 maggio alle ore 18 allo Stadio Del Mare, in Salerno. Dai controlli incrociati, infatti, con l'ausilio della Polizia di Stato, è emerso che i biglietti erano stati acquistati in settori diversi da quello del settore ospiti riservato ai tifosi azzurri, in violazione delle disposizioni emanate dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Lo ha fatto sapere la Questura di Napoli, che ha esortato "gli acquirenti di tali biglietti a non recarsi presso lo Stadio di Lecce se non muniti di valido titolo". Nessun problema, invece, per chi ha acquistato i biglietti per il settore ospiti, gli unici destinati alla vendita per i tifosi residenti in Campania.