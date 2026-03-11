La pizzeria Bella Napoli di Riga vince il campionato lettone: è la migliore della Lettonia

Immagine di repertorio

La pizzeria "Bella Napoli" di Riga vince il Campionato Nazionale della Lettonia, ed è dunque la miglior del paese baltico. A conquistare il titolo, il pizzaiolo Jose Angel Bermudez Gil, originario di Siviglia, in Spagna. Per lui, in premio un viaggio a Napoli, capitale della pizza, e la partecipazione al corso professionale ‘Training Vera Pizza' organizzato dalla Associazione Verace Pizza Napoletana. Secondo posto per Raivis Dembovskis di "Frego Pizza", terzo per Elvis Švītiņš di "Stacija Vaivari", davanti ad Artjoms Nazarovs di "Cafe53" giunto invece quarto.

Il campionato è stato organizzato dal Club degli Chef Lettoni con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia a Riga, presieduta dall'ambasciatore Alessandro Monti. Competizione alla quale hanno partecipato 19 pizzaioli provenienti da tutte le città del paese baltico. Due le discipline: la preparazione della classica Pizza Margherita e della "Pizza on the Peel", la pizza cotta sulla pala. Per decidere il vincitore, la giuria ha valutato, oltre al gusto e all'aspetto estetico della pizza tout court, anche vari parametri professionali, come l'organizzazione del lavoro, la gestione della postazione e il rispetto delle norme di pulizia durante la preparazione. Ed a trionfare è stato alla fine il pizzaiolo Jose Angel Bermudez Gil, della pizzeria Bella Napoli che si trova proprio nel centro storico della cittadina baltica. E che dunque prossimamente verrà proprio nella "capitale mondiale" della pizza per un corso professionale ad hoc. E chissà che non possa anche essere premiato dal Comune di Napoli o dalle Associazioni di categoria partenopee.