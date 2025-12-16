Il presepe è ambientato nella stazione Toledo della metro di Napoli

Un presepe che raffigura la nascita di Cristo non a Betlemme ma nella Linea 1 della metro di Napoli. L'idea è venuta a Ciro Marotta, artista e dipendente della società Anm che gestisce la tratta: nella stazione di Toledo, da oggi, sarà possibile ammirare il suo progetto "che simboleggia la nascita di Cristo nella metropolitana di Napoli, sulle banchine della stazione definita la più bella del mondo, Toledo, opera dell’architetto Oscar Tusquets Blanca. Un lavoro eccezionale, fatto di grande maestria e senso di appartenenza", commentano i lavoratori della metropolitana.

"Ciro è riuscito a fondere il sacro con il profano in modo sorprendente: la Natività collocata nel cuore della quotidianità cittadina, tra le banchine dove ogni giorno migliaia di persone vanno di fretta, ricorda quanto spesso il messaggio di Cristo passi inosservato, sovrastato da un mondo che corre e da tragedie come le guerre e il genocidio di Gaza", commenta Adolfo Vallini, dipendente Anm e sindacalista Usb. "L’opera assume un valore ancora più profondo perché realizzata interamente con materiali riciclati, sottolineando l’importanza dell’ambiente e di come anche l’arte possa trasformare ciò che scartiamo in un messaggio potente, capace di invitare tutti alla riflessione e alla salvaguardia del nostro pianeta".