La Metro Piscinola-Aversa chiude per una settimana a fine agosto: riaprirà dal 1 settembre

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Metro Piscinola-Aversa chiude per una settimana a fine agosto. La linea su ferro, gestita da Eav, ex Metrocampania Nord-Est, che si interscambia con la metro Linea 1 alla stazione di Piscinola, chiuderà i battenti da domenica 24 agosto fino a domenica 31 agosto 2025. Sarà riaperta al pubblico a partire da lunedì 1 settembre. Lo comunica l'Ente Autonomo del Volturno, la società partecipata della mobilità della Regione Campania. Lo stop si rende necessario, secondo l'azienda, per consentire le prove tecniche dei nuovi treni comprati dalla società spagnola CAF, la stessa che ha prodotto i nuovi convogli anche della metro 1 di Napoli. In alternativa, sarà istituito un servizio di navette bus.

Anche la metro Linea 1 ha sospeso la tratta Piscinola-Colli Aminei per tre mesi, fino a settembre, dalle 8 del mattino e fino alle 20, per consentire i lavori di sostituzione dei binari. Insomma, un'estate di grossi disagi per i pendolari, in particolare per gli abitanti dell'area nord di Napoli, che utilizzano le due metropolitane per raggiungere il capoluogo partenopeo.

Metro Piscinola-Aversa chiusa 24 agosto-1 settembre

In merito alla Metro Piscinola-Aversa, Eav ha diramato una nota per informare i viaggiatori:

Leggi anche Lavori notturni sulla Metro Linea 2 di Napoli, stop e modifiche ai treni