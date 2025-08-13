La Metro Piscinola-Aversa chiude per una settimana a fine agosto: riaprirà dal 1 settembre
La Metro Piscinola-Aversa chiude per una settimana a fine agosto. La linea su ferro, gestita da Eav, ex Metrocampania Nord-Est, che si interscambia con la metro Linea 1 alla stazione di Piscinola, chiuderà i battenti da domenica 24 agosto fino a domenica 31 agosto 2025. Sarà riaperta al pubblico a partire da lunedì 1 settembre. Lo comunica l'Ente Autonomo del Volturno, la società partecipata della mobilità della Regione Campania. Lo stop si rende necessario, secondo l'azienda, per consentire le prove tecniche dei nuovi treni comprati dalla società spagnola CAF, la stessa che ha prodotto i nuovi convogli anche della metro 1 di Napoli. In alternativa, sarà istituito un servizio di navette bus.
Anche la metro Linea 1 ha sospeso la tratta Piscinola-Colli Aminei per tre mesi, fino a settembre, dalle 8 del mattino e fino alle 20, per consentire i lavori di sostituzione dei binari. Insomma, un'estate di grossi disagi per i pendolari, in particolare per gli abitanti dell'area nord di Napoli, che utilizzano le due metropolitane per raggiungere il capoluogo partenopeo.
Metro Piscinola-Aversa chiusa 24 agosto-1 settembre
In merito alla Metro Piscinola-Aversa, Eav ha diramato una nota per informare i viaggiatori:
"per l’effettuazione delle prove (secondo i protocolli Ansfisa, ente preposto alla sicurezza ferroviaria) da effettuare per la immissione in servizio del nuovo treno CAF in uno all’aggiornamento dei sistemi che garantiscono la sicurezza della circolazione ferroviaria, la linea Metropolitana Piscinola – Aversa Centro sarà temporaneamente interrotta dal termine del servizio viaggiatori del 24 agosto 2025 fino all’avvio del servizio del giorno 1 settembre 2025. Ci scusiamo per il disagio temporaneo e ringraziamo la clientela per la comprensione, atteso che questi interventi rappresentano un passo fondamentale verso un servizio ancora più moderno ed affidabile. Per ulteriori aggiornamenti, invitiamo a consultare il sito di EAV www.eavsrl.it dove è possibile trovare gli orari e i punti di fermata dei servizi sostitutivi effettuati da autobus.