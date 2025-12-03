napoli
Trasporto pubblico a Napoli

La metro 1 funziona a metà, si attende un’ambulanza da 2 ore a Salvator Rosa

Quasi due ore di attesa per l’ambulanza alla stazione di Salvator Rosa per un passeggero colto da malore. Il 118: “Erano tutte impegnate”. La Linea 1 è ripartita alle 15,45.
A cura di Pierluigi Frattasi
Mancano le ambulanze a Napoli, tutte impegnate per casi gravi, e si prolunga lo stop della Metro Linea 1: ferma da due ore tra Vanvitelli e Centro Direzionale, in pratica quasi tutta la linea, a seguito del malore di un passeggero che si è sentito male alla stazione di Salvator Rosa. Il paziente non è grave, a quanto si apprende, ma l'attesa dell'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro si è protratta per oltre un'ora nell'attesa dell'arrivo del personale sanitario. Purtroppo, le 18 ambulanze di Napoli, a quanto si apprende da fonti qualificate, erano già tutte impegnate su interventi clinici gravi. La metro è poi ripartita attorno alle 15,45.

Il 118 di Napoli si è scusato per l'accaduto, ma ha spiegato che la situazione è dovuta, purtroppo, alla carenza di ambulanze e alla conseguente necessità di impiegarle sui casi gravi. Il direttore del 118, Giuseppe Galano, a Fanpage.it spiega: "Il problema è che non ci sono abbastanza ambulanze. Purtroppo è un problema di risorse, che colpisce il 118, come altre istituzioni. Siamo costretti a contingentare le forze in base alla gravità dei casi. Non se ne esce, senza un intervento istituzionale sulla Sanità. Per tutta Napoli abbiamo appena 19 ambulanze, compresa quella di Capri. Ma si esauriscono subito".

Si sente male in metro, 2 ore per l'ambulanza

Il viaggiatore, intanto, oggi si è sentito male alla stazione Salvator Rosa attorno alle 13,23. Il servizio della Metro Linea 1 è sospeso inizialmente su tutta la tratta per consentire i soccorsi. Poco dopo, si è riusciti a riattivare il servizio solo da Piscinola a Vanvitelli. Mentre i treni sono rimasti fermi tra Vanvitelli e Centro Direzionale. La metro è poi ripartita interamente alle 15,45.

