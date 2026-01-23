napoli
video suggerito
video suggerito

La latitanza di Antonio Aloia, Tonino ‘o Cinese: l’omicidio, le estorsioni, il filo tra Acerra e l’Irpinia

In circa un anno e mezzo di latitanza, Antonio Aloia si sarebbe reso responsabile di un omicidio e di una estorsione: in due giorni è stato raggiunto da un fermo e da una ordinanza.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Il blitz per l’arresto di Antonio Aloia a Gricignano d’Aversa (Caserta)
Il blitz per l’arresto di Antonio Aloia a Gricignano d’Aversa (Caserta)

Che avesse approfittato della latitanza per tornare "in affari", gli investigatori lo avevano capito subito: quando, il giorno di Natale, hanno fatto irruzione nell'abitazione di Gricignano d'Aversa dove si nascondeva, Antonio Aloia, 47 anni, stava dormendo con una pistola sul comodino, carica e col colpo in canna. Ma le successive indagini hanno permesso di ricostruire anche quello che "Tonino ‘o Cinese" avrebbe fatto durante quell'anno e mezzo di latitanza, tra estorsioni, omicidi e vecchie alleanze.

Lo spessore criminale di Tonino ‘o Cinese

Nel decreto di fermo emesso nei confronti di 8 persone per l'omicidio di Ottavio Colalongo ed eseguito ieri dai carabinieri viene rievocata anche la "storia criminale" di Aloia e i suoi contatti con altri malavitosi, in particolare con Nicola Luongo ed Antonio Covone, entrambi già detenuti e anche loro tra i destinatari del decreto, così come Andrea Aloia, fratello di Antonio (arrestato nel 2023 da latitante).

Covone e Luongo, ricostruisce il pm, risultano legati al clan Nino-Pianese, mentre Aloia, già nel 2003, era ritenuto affiliato al clan di Antonio Di Buono, alias "‘o Marcianisano", a sua volta alleato del gruppo di Domenico La Montagna, quest'ultimo attivo a Caivano e alleato dei Nino-Pianese.

Leggi anche
Estorsione in videochiamata all'asilo ad Acerra, tra i fermati il latitante che dormiva con la pistola

Aloia è stato condannato per aver preso parte a uno dei delitti cruciali della faida che in quegli anni ci fu tra i gruppi di camorra attivi tra Acerra e Caivano, avvenuto nel settembre 2023 in un bar di Caivano: l'agguato in cui venne ucciso Pasquale Castaldo, alias "Pasquale ‘o Farano, e vennero feriti Luigi Zampella, uomo di fiducia della vittima, e Michele Petraglia, pensionato che si trovava nelle vicinanze.

Inoltre è stata documentata la vicinanza tra Aloia ed esponenti del clan Cava, in particolare con Bernardo Cava, detto "Alduccio" (tra i destinatari del fermo), fratello del capoclan Antonio Cava "Ndò Ndò"): nel 2006, anche all'epoca latitante, il 47enne era stato arrestato a Candida (Avellino) e le indagini avevano svelato che proprio la provincia irpina era stata la base di partenza di Aloia per la gestione dei traffici illeciti nell'agro nolano.

"Ad Acerra pagano tutti a me"

Di Aloia si erano perse le tracce nell'agosto 2024, quando non era rientrato in carcere dopo un permesso premio dal carcere dove stava scontando 27 anni e 3 mesi di reclusione (per associazione mafiosa, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso), pena che sarebbe terminata nel 2030. La sua fuga è finita il 25 dicembre, quando i carabinieri lo hanno scovato in un appartamento di Gricignano d'Aversa, con la pistola carica sul comodino.

Durante la latitanza, però, sarebbe rientrato a pieno titolo nel giro. Almeno, è quello che avrebbe lui stesso detto in una videochiamata ad un imprenditore: "Ad Acerra pagano tutti a me". Fatti avvenuti tra il luglio e l'ottobre 2025, periodo in cui, in diverse occasioni, avrebbe imposto il racket al titolare di una scuola d'infanzia; la vicenda è quella per cui, oggi, i carabinieri gli hanno notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere; tra i destinatari di questo provvedimento c'è anche Giovanni Tarantino (sottoposto anche a fermo per l'omicidio di Colalongo, insieme a Pasquale Di Norcia e Salvatore Giordano Pacilio.

Di Norcia e Tarantino sarebbero andati a casa dell'imprenditore e gli avrebbero passato un telefono col quale effettuare una videochiamata. "Mi riconosci? Sono Tonino ‘o Cinese" – gli avrebbe detto Aloia, aggiungendo che ad Acerra "stanno pagando tutti a me" e che anche lui avrebbe dovuto fargli "un regalo". La richiesta sarebbe stata reiterata altre volte da Pacilio, sempre per conto di Aloia.

L'omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano

E sarebbe stato, ancora, "Tonino ‘o Cinese" l'esecutore materiale dell'omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso a Scisciano (Napoli) il 17 dicembre 2025, pochi giorni prima dell'arresto a Gricignano d'Aversa. Aloia sarebbe stato prelevato da un complice nell'Avellinese, che lo avrebbe portato fino al luogo dell'omicidio. Lì avrebbe sparato a Colalongo facendolo cadere dallo scooter per poi premere il grilletto altre cinque volte mentre era a terra, puntando alla testa. La scena è stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza.

Poi, la fuga, in sella a un Transalp guidato da un complice. Mentre i killer si stavano allontanando, però, avevano perso il controllo della moto ed erano finiti a terra. E, mentre risalivano sul mezzo, avevano visto dei lampeggianti in avvicinamento: era un'ambulanza ma, credendo che fosse una pattuglia, erano scappati a piedi, lasciando a terra il Transalp, il borsello e la pistola, tutto recuperato poco dopo dai carabinieri.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
La latitanza di Aloia, Tonino 'o Cinese: l'omicidio, le estorsioni, filo tra Acerra e l'Irpinia
Un killer da Avellino per 'agguato ad Ottavio Colalongo a Scisciano, il raid ripreso dalle telecamere
Estorsione in videochiamata al proprietario dell'asilo ad Acerra, tra i fermati il latitante che dormiva con la pistola
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views