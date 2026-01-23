napoli
video suggerito
video suggerito

Estorsione all’asilo ad Acerra, tra i fermati il latitante che dormiva con la pistola

I carabinieri hanno notificato una ordinanza per tentata estorsione a 4 indagati: avrebbero minacciato un imprenditore di Acerra, proprietario di una scuola d’infanzia.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Il blitz per l’arresto di Antonio Aloia a Gricignano d’Aversa (Caserta)
Il blitz per l’arresto di Antonio Aloia a Gricignano d’Aversa (Caserta)

Durante la sua latitanza, durata circa un anno e mezzo, Antonio Aloia sarebbe rientrato nel "sistema", avrebbe commesso l'omicidio di Ottavio Colalongo  e avrebbe imposto il pizzo a un imprenditore di Acerra, proprietario di una scuola d'infanzia. È quello che hanno ricostruito i carabinieri, che hanno eseguito oggi, 23 gennaio, una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone, tra cui il 47enne arrestato il 25 dicembre scorso a Gricignano d'Aversa (Caserta).

Estorsione all'asilo, 4 fermati

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia; i quattro indagati sono gravemente indiziati di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Secondo le risultanze investigative, tra luglio e ottobre 2025 avrebbero minacciato l'imprenditore, presentandosi come emissari della criminalità organizzata locale e chiedendo delle somme di denaro per consentirgli di continuare a svolgere la sua attività lavorativa.

Tra gli indagati Antonio Aloia

Tra gli indagati destinatari di misura c'è Antonio Aloia, all'epoca dei fatti contestati latitante. L'uomo aveva fatto perdere le sue tracce nell'agosto 2024, quando non era rientrato dopo un permesso premio nel carcere dove era detenuto per associazione mafiosa, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso; stava scontando 27 anni e 3 mesi di reclusione, con fine pena nel 2030.

Leggi anche
Blitz anticamorra a Caserta: 17 arresti per droga, estorsione e omicidio

I carabinieri di Castello di Cisterna, supportati dal team Api di Napoli, lo avevano rintracciato il giorno di Natale in un'abitazione di Gricignano d'Aversa; quando avevano fatto irruzione stava dormendo, sul comodino c'era una pistola carica col colpo in canna.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Chi dirigerà gli uffici della Regione a Bruxelles? Più nomi in lizza, in pole position c'è Borriello
Regione, tra i primi atti della giunta Fico il dimensionamento scolastico. No al commissario, prevale la linea soft in Campania
Ciro Pellegrino
Commissioni regionali Campania, i deluchiani vogliono i Trasporti con Cascone. Ma hanno un problema: il ruolo per Fortini
«Longola sa cos'è?». Gennaro Sangiuliano in Aula interroga Fico. Ma non finisce benissimo per lui
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views